Dikkat! Trafik’te bisikletlilerde var!

Şanlıurfa’nın kültürel miraslarına sahip çıkan ve Urfa’ya bisiklet kültürünün yaygınlaşması adına kitap toplama kampanyaları, öğrencilere yardım etkinliği, kadınlar günü turlarıyla vatandaşların takdirini toplayan URBİT (Urfa Bisiklet Topluluğu) yine adından söz ettirmeyi başardı.URBİT (Urfa Bisiklet Topluluğu), ABS (Antalya Bisiklet Sevenler) ekibinin başlatmış olduğu bir farkındalığa 967 Km'den ses vererek destek oldular. Son zamanlarda hızla artan bisikletli ölümlerine, fosil yakıtlı araçların yerine bisikletin tercih edilmesine ve bisiklet yollarının kapsamının artırılmasına dikkat çekmek için Şanlıurfa Haliliye ilçesinde Adalet caddesinde seyir halindeyken bir anda durdular. Ardından bisikletlerinden inerek bir süre yerde hareketsiz kaldılar. Farkındalığın ardından URBİT (Urfa Bisiklet Topluluğu) yöneticilerinden Mustafa Aslan açıklamalarda bulundu. Tüm vatandaşları bisiklete binmeye davet eden Aslan; "Bisikletli ölümleri tüm Türkiye'de bisiklet ekiplerini yasa boğmaktadır. Bu acı durumların yaşanmaması adına bisiklet kullanıcılarını ve motorlu araç sürücülerini daha fazla dikkatli olmaya davet ediyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu