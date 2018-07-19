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Bu haber 19 Temmuz 2018 01:13:53 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor.Kamp çalışmalarını sürdüren Urfaspor,günde çift idmanla hazırlanıyor.

Şanlıurfaspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor sezon öncesi kamp çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bolu Karacasu mevkiinde kamp çalışmalarını sürdüren sarı yeşilli ekip günde çift idmanla sezona hazırlanıyor.

Günü çift idmanla tamamlayan futbolcular sabah fizik kondisyona dayalı çalışmalar yaparken akşam ise çift kale maç taktiksel maç yaptı.

Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın genç futbolcularının performansından memnun kaldığı görüldü.

Yağmur altında yapılan antrenmanları Şanlıurfaspor futbol şube sorumlusu Mehmet Giray Küçük ve basın sözcüsü Murat Şahin'de izledi.

Sarı yeşilliler çalışmalarına yarın spor salonunda ve sahada yapacağı antrenmanlarla devam edecek

Kamp çalışmalarının yanı transfer çalışmalarına da devam eden sarı yeşilli ekibin yarın bir kaç oyuncuya imza attıracağı öğrenildi.
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Spor
Şanlıurfaspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor
Şanlıurfaspor'da Hazırlıklar Devam Ediyor
2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor.Kamp çalışmalarını sürdüren Urfaspor,günde çift idmanla hazırlanıyor.
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