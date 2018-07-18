Vali Erin;Bu Durum Kabul Edilemez



Urfa’da, Hasta Yakını Doktoru Komalık Etti

Doktoru Komalık Eden Saldırgan Tutuklandı. Verdiği İfade Şaşkına Çevirdi



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görev yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.İl Sağlık Müdürü Dr. Himmet Durgut ile birlikte Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine giden Vali Erin, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın ve Hastane Baştabibi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay’dan olay hakkında bilgi aldı.Saldırıya uğrayan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, daha sonra Başhekimlik odasında Rektör Taşaltın ve Başhekim Altay ile bir süre görüştü.Saldırıya uğrayan Doktor Yalçın’ın başından ağır şekilde yaralanmış olduğunu, tedavisinin devam ettiğini ve durumunun iyi olduğunu belirten Vali Erin, “Dün akşam yüksek ateş nedeniyle hastaneye getirilen çocuğumuza acil serviste doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerekli müdahale yapılmış ancak hasta çocuğun yakınları ilgisizlikten şikâyet ederek doktorumuza yönelik böyle talihsiz bir saldırıda bulunmuşlardır. Sağlık alanında hizmet veren çalışanlarımıza yönelik şiddet girişimleri kesinlikle kabul edilemez. Olayla ilgili olarak hemen başlatılan adli soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır. Hem adli süreç hem de başlatılan idari soruşturma Valiliğimizce yakından takip edilecektir. Doktorumuza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun” dedi.