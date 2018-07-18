Vatandaşlar Hayvan Barınağının Taşınmasını İstiyor

Urfa Valisi Abdullah Erin’in Bugünkü Durağı Osmanlı Mahallesi Oldu.Mahallenin Sorunlarını Pür Dikkat Dinleyen Vali Erin,Sorunları Gerekli Mercilere Bildirdiğini İfade Etti.Makam kapılarını sürekli açık tutan ve vatandaşlarla randevusuz görüşen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, mesaisinden arda kalan zamanlarda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını çözmeye, devlet ve millet arasında gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.Hafta boyunca makamında yüzlerce vatandaşı kabul eden Vali Erin, şehrin farklı mahallelerine yaptığı gezilerde vatandaşlarla bir araya gelmeye, dilek ve temennilerini dinleyerek sorunlarını çözmeye devam ediyor.Dün de ziyaret ettiği mahallelerin kahvehanelerinde, parklarda, işyerlerinde vatandaşları ziyaret eden Vali Erin, mahallelerde rastladığı taziye evlerini de ziyaret ederek vatandaşlara başsağlığı dileyip, hasbihal etti.Vatandaşların aktardıkları sorunları, doğrudan muhataplarını arayarak çözen Vali Erin, yine vatandaşların şikâyet ettiği Osmanlı Mahallesindeki mesire alanı içerisinde kalan hayvan barınağının başka yere taşınması durumu hakkında da ilgili belediyeleri arayarak vatandaşların talebini iletti.