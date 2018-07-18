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Bu haber 18 Temmuz 2018 17:29:04 Tarihinde eklenmiştir.

Doktorun Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Basın toplantısında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bu olayların bir daha tekrar etmemesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

Doktorun Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Dün akşam saatlerinde Doktor Bahaüddin Ahmet Yalçın’ın darp edilmesi dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Bu olayların bir daha tekrar etmemesi için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz” dedi.

Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde hasta yakını tarafından başına parke taşı vurularak darp edilen Dr. Bahaüddin Ahmet Yalçın için düzenlenen basın toplantısında, yaralı doktora acil şifalar dileyerek konuşmasına başlayan Rektör Taşaltın; “Doktorlarımız tedavi yaparken her türlü ihtimali düşünerek hastaya müdahale ediyor. Ama çocuk tedaviye hemen cevap vermediği için ‘neden benim hastamla ilgilenmiyorsun’ diyerek doktor arkadaşımızla tartışmaya başlıyor. Sonrasında ise doktorumuzu feci bir şekilde darp ediyor. Bu canavarlıkları önlememiz lazım” diye konuştu.

DOKTORUMUZ YOĞUN BAKIMDA

Hastane Yönetimi ve sağlık çalışanları adına konuşan Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Altay,  “Dün akşam saatlerinde 4 yaşında kız çocuğu ailesi tarafından ateş ve kusma şikayeti nedeniyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil polikliniğinde başvuran hastaya yapılan ilk fizik muayenesi sonrası 20:13’de tetkikleri istenmiş ve saat 20:30’da biyokimya laboratuarında tetkikleri çalışılmaya başlanmıştır. Yapılan Fizik Muayenesinde hayatı tehdit edecek menenjit gibi bir bulguya rastlanmadığı tespit edildikten sonra hastaya gerekli tıbbi müdahale; damar yolundan sıvı desteği ile antibiyotik desteği ve ateş düşürücü uygulanmaya başlanmış. Tetkik sonuçlarında hastanın enfeksiyon parametrelerinin yüksek olduğu görülmüş ve tıbbi olarak takibi müşahede salonunda devam ettirilmiştir. Hastaneye başvuru sırasında ateşi 38,2˚C olup takipleri sırasında ateşi 37.5 ˚C ye düşürülmüştür. Tedavisi halen devam etmekteyken hastanın babası tarafından saat 22:35 sıralarında çocuk acil polikliniği önünde Doktor Bahaüddin Ahmet Yalçın isimli hekim arkadaşımıza öncesinde sözlü olarak tehdit edilmiş sonrasında fiili olarak saldırı düzenlemiştir. 50x30 cm ebadında yaklaşık 10 kg ağırlığında olan kaldırım taşını doktorun kafasına fırlatmış olup atılan ilk taşı eliyle engelleyen hekim arkadaşımıza öldürmek maksadıyla ikinci defa taş fırlatmış olup hekim arkadaşımızın kafasında iki ayrı yerde 10 ve 13 cm boyunda kafatasına kadar derinleşen kesiye neden olmuştur. Acil Polikliniğinde müdahaleye alınan hekim arkadaşımızın tomografisinde kafatasında çatlak şüphesi derin kesileri nedeniyle acil şartlarda ameliyata alınmış olup, sonrasında devam eden hayati tehlikesi nedeniyle yoğun bakım ünitesinde halen takip ve tedavisi devam etmektedir.

SAĞLIKTA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS UYGULAMASI İSTİYORUZ

Başhekim Altay konuşmasında,  Bir canı kurtarmak, bir acıyı daha dindirmek amacıyla 365 gün 24 saat kesintisiz hizmet sürdüren ve eğitim hayatı bir ömür süren bu uğurda kendi ailelerini, eşlerini, çocuklarını, anne ve babalarını dahi ihmal eden bu fedakar insanlara yapılan bu çirkin saldırı tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık çalışanlarını dehşete düşürmüş moral ve motivasyonlarımızı bozmuştur. Zaten hekim ihtiyacının hat safhada olduğu ilimizde bu şekildeki insanlık dışı saldırılar halkımızın sağlık hizmetinden yararlanmasını daha da zorlaştırmaktadır. Sağlıkta şiddete sıfır tolerans uygulanması ve şiddete başvuranların en ağır şekilde ve caydırıcı cezalarla cezalandırılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanları adına istiyoruz. Yaşanan bu vahim olayla ilgili olarak idari ve hukuki süreç başlatılmış olup yakinen takip edilecektir.

Hastanenin çocuk acil girişi kapısının önünde düzenlenen basın toplantına Rektör Ramazan Taşaltın, Hastane Başhekimi M. Akif Altay, Sağlık Sen sendikası temsilcileri ve hastanedeki görevli sağlık çalışanları katıldı.
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