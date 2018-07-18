Siverek Ticaret Ve Sanayi Odası Stratejik Planı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığından meclis ve meslek komitelerine yönelik stratejik planı eğitimi ve oryantasyon eğitimi verildi.Siverek’te TOBB eğitim danışmanı Mehmet BESLEME tarafından “STRATEJİK PLAN”ı eğitimi verildiSiverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı odanın meclis ve meslek komite üyelerine yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor.Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda meclis ve meslek komite üyelerine yönelik Eğitim Destek Uzamanı Mehmet BESLEME tarafından “Stratejik Planı eğitim” semineri verildi.Yaklaşık iki üç saat süren eğitim seminerinde eğitim uzmanı Beslenme meclis ve meslek komite üyelerimize 4 yıllık odanın stratejik planı hakkında bilgiler sundu.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Serdal Bucak, amaçlarının 4 yıllık stratejik planın nasıl işleneceği bunun yanında odada nasıl bir yol izleyecekleri konusuna dikkat çekerek şunları kaydetti” Siverek sıradan bir ilçe değil, ekonomisi tarım ve hayvancılık ağırlıklıda olsa sanayiyi de geliştirmek arzusundayız, birçok ilden büyük olan kentimizde iş adamlarımızın ithalata ve ihracata yönlendirmek bu konuda üyelerimizi bilinçlendirmek için Oda olarak eğitime büyük bir önem veriyoruz , iş adamlarına ve yatırımcılarımıza yönelik eğitimlerimiz devam edecek” dedi.