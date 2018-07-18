Hırsızlar Urfa'da 1 Çanta Dolusu Para İle Yakalandı

Polisleri Görünce Para Dolu Çantayı Attılar

Diyarbakır’dan Şanlıurfa’ya geldikleri öğrenilen hırsızlar, Şen Evler mahallesinde polis engeline takıldı.Olay, sabaha karşı 04.30 sularında Şen Evler Mahallesinde meydana geldi.Polis, Şen Evler mahallesinde devriye gezerken şüpheli gördükleri şahısları durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan hırsızlar arabayla kaçmaya yeltendikleri sırada ellerindeki para dolu çantayı civardaki boş bir araziye attı. Ekipler ve hırsızlar arasında başlayan kovalamaca sonuçsuz kalınca polisler havaya ateş ederek hırsızları durdurmak istedi.Ellerindeki para dolu çantayı civardaki boş bir araziye atan hırsızlar kısa bir kovalamacanın ardından kullandıkları aracın kaza yapması sonucu yakayı ele verdi. Emniyete götürülen hırsızlar, verdikleri sorguda çantayı attıkları yeri söyledi. Bildirilen boş araziye giden ekipler, bir çanta dolusu parayı alarak emniyete teslim etti.Olayla ilgili sorgu hala devam ediyor.