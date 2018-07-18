Kelaynak Kuşları Hafif Hava Araçları İle Akdeniz'e Göç Ettiriliyor

Kelaynak Kuşları Güneye Göç Ettiriliyor

Hedefledikleriyle Dünyanın İlk Projesi

Türleri tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan ve sadece 200’ü Şanlıurfa’da bulunan Kelaynak kuşlarının neslinin devam edebilmesi için bir proje hazırlandı.Projeyi oluşturan ekip 2004 yılında ilk kez göçmen kuşların göçleri sırasında hafif hava araçlarıyla onlara eşlik etmiş profesyonel bir gruptan oluşuyor.Proje ile Akdeniz’e yönlendirilen kelaynak kuşları Akdeniz’e yönlendiriliyor. Projeyi oluşturan ekip nesli tükenen hayvanların neslinin devam etmesi için büyük çabalar harcadığını ifade ederek; “kelaynak kuşlarını ultraviyole uçaklarla Akdeniz'e doğru yönlendirerek güneye göç etmelerini öğretiyoruz. Bu proje ile Kelaynakların neslinin tamamen tükenmemesini hedeflemekle beraber onları kaçak avlanmadan ve diğer insani tahribatlara maruz kalmalarından uzaklaştırmayı amaçlıyoruz.Waldrapp Projesi yüzyıllar öncesindeki olayları tersine çevirmeyi amaçlamaktadır. Projelerin kurucuları, dünyanın “sürekli nesli tükenmekte olan bir göçmen türünü yeniden hayata geçirme ve yeni bir göç geleneği oluşturma” hedefleyen ilk projesi olduğunu iddia ediyor.