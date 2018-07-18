Devteştinde Kaza;3 Kişi Yaralandı

Bu haber 18 Temmuz 2018 11:34:06 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Devteşti Mahallesinde İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı. Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor.

Kaza Saat 11.00 Sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Meydana Geldi. Devteşti Mahallesinde, Mehmet İ. Hâkimiyetindeki 63 NS 860 araç otomobil karşı yönden gelen Fevzettin Ç. Hâkimiyetindeki 78 BA 375 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 Kişi Yaralandı.



Yaralılar, Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Tarafından, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların Hayati Tehlikesinin Olmadığı Öğrenildi.



Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.