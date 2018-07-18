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Bu haber 18 Temmuz 2018 11:34:06 Tarihinde eklenmiştir.

Devteştinde Kaza;3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Devteşti Mahallesinde İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı. Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor.

Devteştinde Kaza;3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Devteşti Mahallesinde İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı. Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor.
 
Kaza Saat 11.00 Sıralarında Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Meydana Geldi. Devteşti Mahallesinde, Mehmet İ. Hâkimiyetindeki 63 NS 860 araç otomobil karşı yönden gelen Fevzettin Ç. Hâkimiyetindeki 78 BA 375 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 Kişi Yaralandı.
 
Yaralılar, Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Tarafından, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların Hayati Tehlikesinin Olmadığı Öğrenildi.
 
Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.
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Devteştinde Kaza;3 Kişi Yaralandı
Devteştinde Kaza;3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Devteşti Mahallesinde İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı. Yaralıların Hayati Tehlikesi Bulunmuyor.
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2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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