Dicle Elektrikten,Ceylanpınar'a Rekor Yatırım

Dicle Elektrik Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesinde Başlattığı 1.9 Milyonluk,Yaklaşık 3.5 Km’lik Yer Altı Elektrik Hattı İçin Kolları Sıvadı.Kesintiler En Aza İnecekCeylanpınar’da 2 Etaplık Bir Çalışma Yürüten Dicle Elektrik İlk Etabı Tamamlayarak,İkinci Etaba Geçti.İlk Etapta Dicle Elektrik Ceylanpınar’da,İlçede Bulunan Mevlana, Mehmet Akif Ersoy ve Ulu Camii mahallelerinin, Alt Yapı,2 Trafo, ve 121 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kurulurken, 250 adet de galvanizli aydınlatma direği dikildi.İlk Etapta Dicle Elektriğin Harcadığı Masraf 4 Milyon 66 Bin Lira.İlçe Halkının Beğendiği 2 Etaplık Çalışmanın İkinci Kısmına Geçen Dicle Elektrik,Bu Aşamada İlçede Yaklaşık 3.5 Kilometrelik Kabloyu Yer Altına Alacak.İlçede Bir Adet Trafo ve Dağıtım Panoları Kurmayan Planlayan Dedaş,77 Adet Aydınlatma Direği Dikecek.Çalışmalar Sona Erdiğinde İlçedeki Elektrik Kesintileri,En Aza İndirgenmiş Olacak.