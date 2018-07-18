Bakan Pakdemirli DSİ’de

Ziyarette Bakan Pakdemirli’ye Müsteşar Akif Özkaldı, Müsteşar Yardımcısı Ali Rıza Diniz, Genel Müdür Murat Acu, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Su Yönetim Genel Müdürü Dr. Bülent Selek, DSİ, MGM ve Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcıları, DSİ Daire Başkanları ile DSİ taşra teşkilatları telekonferans ile bağlanarak katıldılar.

DSİ ziyaretinde ilk olarak Genel Müdür Murat Acu’yu makamında ziyaret eden Bakan Pakdemir’li ziyaretin ardından Namık Kiper Toplantı Salonunda ‘Koordinasyon Toplantısına’’ başkanlık etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli;

‘’Dünyanın zenginliğinden, refahından, güvenliğinden daha fazla pay alan ülke olmalıyız. Tarihsel miras ancak bizim gibi bir mirasa sahip olan toplum, 'Kişiyi yücelt ki devlet de yücelsin' anlayışı, ecdadımızın bin yıldır hüküm sürdüğü bu topraklarda yeniden bölgenin ve küresel gücün merkezi olmaya adaydır.

Bunun için Bakanlık olarak çok çalışmamız gerekmektedir. Geçmiş başarı geleceğin garantisi değildir. Bugün daha iyi nasıl yaparız. Büyük işler büyük takımlar ile olur. Bundan dolayı takımızı çok iyi daha iyi olacağımıza inanıyor ve daha iyi işler başaracağımıza inancım sonsuzdur.

Tarım ve Orman Bakanlığımız çok geniş çalışma alanına sahiptir. Bürokratik mekanizmaları yeni sistemin öngörüsüyle atılım yapma, sorun çözme, hızlı karar alma kabiliyeti ile yeniden düzenleyeceğiz.

Bakan Pakdemirli, tarım, orman ve su konularının ülkemiz ve vatandaşlarımız için çok önemli olduğuna vurgu yaparak bu alanlarda Bakanlığın hedeflerinin yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ülke olarak önümüzde yeni bir dönem var. Bu dönemde bizler, daha önceden ortaya konmuş başarıların üzerine yeni başarılar ekleyerek geldiğimiz noktayı daha ileriye taşıyacağız. Bakanlık bürokratlarımızla, bütün çalışanlarımızla el ele vererek politikalarımızı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda daha da geliştireceğiz. ’dedi.

Bakan Pakdemirli’nin açılış konuşmasının ardından Genel Müdürü Murat Acu tarafından DSİ’nin yatırımları hakkında sunum yapıldı