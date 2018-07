Şehit Babasını Dolandırdılar. Vurgun 6 Milyon TL

Esnaf Savcılığa Başvurdu

Şanlıurfa Zahireciler Borsasında 40 esnaf, 1 ay önce borsaya taşınan M.A., L. B. ve İ.B. isimli kişiler tarafından 6 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Esnafı ziyaret eden Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı olarak iş yapan esnafı dolandıranların bir an önce yakalanmasını istedi.Hububat alım-satım sezonunun başlamasıyla birlikte Zahireciler Borsasında işyeri kiraladıkları ileri sürülen 3 kişi, iddiaya göre ilk etapta peşin alışveriş yaparak güven sağladıktan sonra son bir aylık süreçte 40 esnaftan 6 milyon lira tutarında hububat aldıktan sonra ortadan kayboldu.Borsada bulunan işyerini kapatarak ortadan kaybolan 3 kişiye ulaşamayan ve savcılık ile polise başvuran esnaflar, biran önce kendilerini dolandırarak mağdur eden şüphelilerin yakalanmasını istedi.Mağdur olan esnafları ziyaret eden ve alış verişlerin güven üzerinde yapıldığı için çek-senet gibi resmi evraklar kullanmadıklarını ifade eden Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, "Zahireciler Borsasında 275 esnaf olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Burada 40 esnafımız çiftçilerin hububatını sattığı için yaklaşık 1 ay içerisinde 6 milyon lira dolandırıldı. Bu mağduriyetin giderilmesi için üst makamlara durumu ilettik. Esnaflar olarak bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyoruz" dedi.Zahireciler Borsasında 25 yıllık esnaf olan aynı zamanda şehit babası olan İsmail Çiftçi ise 300 bin lira dolandırıldığı belirterek, "Burada açık usul arttırmayla hububat satıyoruz. Burada alım-satım işlerimiz güven itibarıyla yapılmaktadır. Genellikle alışverişte 10-15 günlük süre isteniyor. Bunun için senet ve çek kullanmıyoruz. Bu şahıslarda buraya gelerek, işyeri açtılar. Bizlerde onlara güvenerek mal verdik ama 40 esnafı dolandırarak, herkesi mağdur ettiler. Beni de 300 bin lira dolandırdılar. Bu kadar insanları mağdur etmelerini vicdanen nasıl kabul ediyorlar. Bunların mutlaka cezalandırılmasını istiyorum"Esnaflardan Murat Ayneli ise organize bir şekilde dolandırıldıklarını dile getirip, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini vurguladı.Esnaftan mal alıp bir kaç gün süre vaad eden dolandırıcı çetesinin başındaki isimin Latif Balkın olduğu iddia edildi. Balkın'ın şu an Siverek'te saklandığı da diğer iddialar arasında