Urfa’da, Hasta Yakını Doktoru Komalık Etti

Darp Edilen Doktor Yoğun Bakıma Alındı

Şanlıurfa’da görevi başındayken hasta yakını tarafından kafasına fayansla vurulan doktor yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.30 sıralarında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde yaşandı. İddiaya göre, Abdulkadir K. isimli şahıs, yüksek ateş şikâyetiyle çocuğunu acil servise götürdü. Sağlık çalışanları, çocuğun ateşini düşürmek için müdahale etti.Doktorların çocuğuyla yeteri kadar ilgilenmediğini iddia eden Abdulkadir B. ile Dr. Bahattin Ahmet Yalçın arasında tartışma yaşandı. Bu sırada eline fayans alan Abdulkadir K., keskin ucuyla doktorun başına vurdu. Kafası yarılan doktor ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan doktor ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan doktorun hayati tehlikesi devam ederken saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.