Adnan Oktar'ın Bir Kediciği De Şener Şen'in Yeğeni Çıktı

Adnan Oktar’ın Akıl Sağlığı Yerinde Mi

ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?

Adnan Oktar’ın Suçu Ne?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltındaki 187 kişinin sorgularının devam ettiği sırada ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alınıp sorgusuna başlandığı bildirildi.Dün sabah saatlerinde kendisini sorguya alan ekiplerin sorularını cevaplayan Adnan Oktar, suçlamaları kabul etmedi. Adnan Oktar'ın 3 avukatının sırayla katıldığı sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmediği iddia edildi. Oktar’ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı, akıl sağlığı ile ilgili soruya da akıl sağlığının yerinde olduğunu söylediği iddia edildi.Operasyonun ilk dalgasında gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da bulunduğu ve sorgusunun sürdüğü bildirildi. Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi’nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.Adnan Oktar’a hakkındaki suçlamalar şöyle; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet"