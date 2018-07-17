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Bu haber 17 Temmuz 2018 22:01:06 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Silahlı Kavga!

Kavga Akşam Saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Av Tüfeği İle Yaralandı.

Urfa’da Silahlı Kavga!

Kavga Akşam Saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Av Tüfeği İle Yaralandı.

Kavga Dün Akşam Saatlerinde Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. Henüz Nedeni Öğrenilemeyen İki Grup Arasında Tartışma Çıktı. Tartışmaya Kısa Sürede Büyüyerek Tekme, Tokat, Bıçak ve Av Tüfeği İle Çatışmaya Döndü. Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Çeşitli Yerlerinden Yaralandı.

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay Yerine Gelen Polis Ekipleri Kaçan Zanlıları,Yakalamak İçin Çalışma Başlattı.
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Urfa’da Silahlı Kavga!
Urfa’da Silahlı Kavga!
Kavga Akşam Saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Av Tüfeği İle Yaralandı.
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3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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