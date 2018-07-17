Urfa’da Silahlı Kavga!

Kavga Akşam Saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. İki Grup Arasında Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Av Tüfeği İle Yaralandı.Kavga Dün Akşam Saatlerinde Açıksu Caddesinde Meydana Geldi. Henüz Nedeni Öğrenilemeyen İki Grup Arasında Tartışma Çıktı. Tartışmaya Kısa Sürede Büyüyerek Tekme, Tokat, Bıçak ve Av Tüfeği İle Çatışmaya Döndü. Çıkan Silahlı Kavgada 3 Kişi Çeşitli Yerlerinden Yaralandı.Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Olay Yerine Gelen Polis Ekipleri Kaçan Zanlıları,Yakalamak İçin Çalışma Başlattı.