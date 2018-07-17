Kamerunlu İş Adamlarından,Urfa'ya Yatırım

Kamerunlu işadamları heyeti, tarım ve tekstil alanında yapacakları yatırım için fizibilite çalışmalarında bulunmak üzere geldikleri Şanlıurfa'da, Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i de ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette sanayi, ticari ve ekonomik potansiyeli, tarım ve tekstil alanındaki mevcut gelişmeler konuşuldu, iki ülke arasında yapılacak yatırımlarla ilgili değerlendirmede bulunuldu. Toplantıda konuşan Başkan Peltek, Şanlıurfa'nın tarım alanında önemli bir potansiyelinin olduğunu belirterek, GAP ile birlikte bu potansiyelin daha da arttığını söyledi. Başkan Peltek, "Şanlıurfa, insanların huzur ve güven içinde yaşadığı bir şehirdir. İlimiz, geniş tarım alanlarını ve oldukça önemli potansiyeli barındırıyor. Şanlıurfa'da, hem tarımda hem de ticarette çok önemli fırsatlar var, ayrıca burada yatırım yapmak isteyenlerle ilgili devletimizin sunduğu çok önemli destekler var. Biz de ilimize yatırım yapmak isteyenlere bu konuda imkanlarımız dahilinde yardımcı oluruz" dedi.

Heyet ile birlikte gelen Yatırım Danışmanı Mustafa Tolay ise Kamerunlu işadamları heyetinin, Şanlıurfa'daki potansiyeli yerinde gördüklerini, fizibilite çalışmalarından sonra Şanlıurfa'da yatırım planlarını oluşturacaklarını ifade etti. Kamerun ile Türkiye arasında uyumlu bir işbirliği durumu olduğunu da aktaran Tolay, "Bu uyumlu işbirliğini ticarete, yatırıma dönüştürmek için hep birlikte hareket edebiliriz" dedi.

Gerçekleşen ziyarete, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, Yatırım Danışmanı Mustafa Tolay, Yatırım Teşvik Uzmanı Nuri Tiryaki, İş Adamı Emrah Keskin, Kamerunlu İş Adamları Jean Paul Marcel Njok, Adamba Adiobo, Joe Archange Samba Ngwana, Roland Amougo Etogo, Asistan Elwiga Love Demgne katıldı.