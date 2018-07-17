Abide’de Kaza;1 Kişi Ağır Yaralandı

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde Bulunan Abide Kavşağında, Şehir İçi Otobüs Karşıya Geçmeye Çalışan Erol G.’ye Çarptı.Kaza Akşam Saatlerinde Haliliye İlçesinde Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre, Abide Kavşağında Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Erol G.’ye Şehir İçi Otobüs Çarptı. Çarpmanın Etkisiyle 30 Yaşında ki Erol G. Yola Savruldu.Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri, Yaralı Şahsı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırdı. Burada İlk Müdahalesi Yapılan Erol G.’nin Durumunun Ağır Olduğu Bilgisine Ulaşıldı.Erol G’ye Çarpan Şehir İçi Otobüs Şoförün İsmi Öğrenilemedi.Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.