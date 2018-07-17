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Bu haber 17 Temmuz 2018 18:20:52 Tarihinde eklenmiştir.

Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden

Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;’34 Beden Olmak İstiyorum’ dedi.

Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden

Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;’34 Beden Olmak İstiyorum’ dedi.

Kısa Bir İş İçin Bodruma Geldiğini Söyleyen Güzel Şarkıcı Çıtak; "Koşturma içindeyim, bu yaz Bodrum'da tatil yapmayı düşünmüyorum" dedi.

Son 3 Ayda Verdiği Kilolarla Sürekli Dikkat Çeken Çıtak;  "Beş kilo verdim, beş kilo daha vereceğim. Şu an 36 bedenim, hedefim 34 bedene inmek. Kemiklerim iri. Düzenli spor yapıyorum. Umarım hedefime ulaşırım" Açıklamasını Yaptı.

Çıtak Güzelliğinin Sırrını İse Şu Sözlerle İfade Etti; "Makyaj yapmıyorum, bu sebeple cildim deforme olmadı. O yüzden makyaja hiç ihtiyaç duymuyorum. Sahnede bile saçımı kendim yapıyorum. Sadece sıra dışı bir durum olursa makyöz geliyor. Hatta bilindik bir modelimiz var, şu anda saçım palmiye modeli..."

Dilan Çıtak kimdir? 

İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hakkında merak edilenler haberimizde. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tatlıses olaylardan bir süre sonra Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul etmiş ve bunu medyaya duyurmuştu. O günden bu yana Dilan Çıtak kimdir, nereli, kimin kızı, biyografisi, yaşı haberleri aramaları devam ediyor. Biz de sizler için Dilan Çıtak hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte Dilan Çıtak biyografisi

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

İbrahim Tatlıses’in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle tam entegre bir yaşantısı oldu. Halen de öyle devam ediyor hayatına.. Ancak ismi “gönüldaş” anlamına gelen Dilan için “Tatlıses” soyadı ile tüm benzerlik bu kadarla sınırlı değil. Dilan Berklee Müzik Akademisi’nde eğitim aldı, Amerika’da uzun süre kaldı. Burada işte Tatlıses’in oğlu İdo ile yolları çakışıyor. Çünkü tıpkı bir dönem Dilan’ın olduğu gibi İdo da şimdi Berklee’de müzik eğitimi alıyor.
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Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden
Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;’34 Beden Olmak İstiyorum’ dedi.
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PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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