Tatlıses Yeni Hedefini Açıkladı;34 Beden

Dilan Çıtak kimdir?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Şanlıurfalı Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses’in Sonradan Kabul Ettiği Kızı Dilan Çıtak Tatlıses Önceki Gün Bir Otelde Görüntülendi. Tatlıses Gazetecilere Yaptığı Açıklamada;Kısa Bir İş İçin Bodruma Geldiğini Söyleyen Güzel Şarkıcı Çıtakdedi.Son 3 Ayda Verdiği Kilolarla Sürekli Dikkat Çeken Çıtak;Açıklamasını Yaptı.Çıtak Güzelliğinin Sırrını İse Şu Sözlerle İfade Etti;İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak hakkında merak edilenler haberimizde. Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in kızı olduğunu açıklayarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Tatlıses olaylardan bir süre sonra Dilan Çıtak'ın kızı olduğunu kabul etmiş ve bunu medyaya duyurmuştu. O günden bu yanahaberleri aramaları devam ediyor. Biz de sizler için Dilan Çıtak hakkında bilinmeyenleri derledik. İşte Dilan Çıtak biyografisiİbrahim Tatlıses’in kızı olan Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle tam entegre bir yaşantısı oldu. Halen de öyle devam ediyor hayatına.. Ancak ismi “gönüldaş” anlamına gelen Dilan için “Tatlıses” soyadı ile tüm benzerlik bu kadarla sınırlı değil. Dilan Berklee Müzik Akademisi’nde eğitim aldı, Amerika’da uzun süre kaldı. Burada işte Tatlıses’in oğlu İdo ile yolları çakışıyor. Çünkü tıpkı bir dönem Dilan’ın olduğu gibi İdo da şimdi Berklee’de müzik eğitimi alıyor.