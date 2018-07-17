Dedaş’tan Siverek’e Rekor Yatırım

EPDK NEDİR,NE İŞ YAPAR?



EPDK nedir?



Ne Zaman Kuruldu?

Görevi Nedir ?

Dicle Elektrik,Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde Elektrik Şebekesini Güçlendirmek İçin 4.9 Milyon Yatırım Yaparak,2 Bin Aboneye Kesintisiz ve Güçlü Enerji Verecek.Dicle Elektrik,EPDK Yönetmeliği Doğrultusunda Kesintisiz ve Güçlü Elektrik Verebilmek İçin Çalışmalarına Ara Vermeden Çalışıyor.Bu Doğrultuda 2018 Yatırımları Arasında Bulunan Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine Bağlı Abdalağa ve Haliliye Mahallesinde 8 Km Orta,20 Km Alçak Gerilim Şebeke Döşemesinde Sona Gelmek Üzere.Dedaş Sokak Aydınlatmalarında İse İlçede 10 Kilometre Boyunca Bulunan Aydınlatmayı Yer Altına Aldı.Yapılan Çalışmalar Tamamlandığında İse 2 Bin Aboneye Kesintisiz ve Güçlü Enerji Verecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen temel kamu organıdır. Enerji piyasalarının serbestleşme ve yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası olarak 2001 yılında kurulmuştur. 4628 sayılı EPDK kanunu ile teşkilat ve görevleri düzenlenmiştir. İlk olarak, bu kanun uyarınca elektrik piyasasının işleyişini düzenlenmekten sorumlu olmuştur.2001'den sonra kendisine verilen yetkilerle beraber EPDK, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarındaki tüm faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu olmuştur. Amacı, sorumlu olduğu enerji kaynaklarını kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli, sürekli ve çevreye saygılı bir şekilde tüketicilere sunulmasını sağlamaktır. Elektrik ve doğal gaz piyasalarında serbestleşmenin sonucu olarak özel sektörün katılımı artmakta ve kurumun düzenleyici rolü daha da önem kazanmaktadır. EPDK'nın sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir :Enerji piyasalarındaki şirketlerin yetkili oldukları faaliyetler ve bu faaliyetlere ait hak ve yükümlülükleri belirleyen lisansları verir;Şirketlerin piyasa performanslarını takip eder;Performans standartlarını tespit eder;Dağıtım ve tüketici hizmetleri yönetmeliklerinin oluşturur ve uygulamasını kontrol eder;Serbest olmayan tüketicilerin fiyatlandırma esaslarını belirler ve bu fiyatların enflasyona göre güncelleyen formüllerini uygular;Piyasada belirlediği fiyatlandırma esaslarına uyulmasını sağlar.