Urfa’da Besyo Okumak İsteyenler Dikkat,Kılavuz Yayınlandı

Harran Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzunu Yayınladı. Harran Üniversitesinde Bulunan Besyo 2 bölüme toplamda 154 öğrenci alınacak.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, İnsan etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilen yetenek sınavı şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Üniversitemiz yöneticilerince yakından takip edilmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden yapılmakta olduğunu söyledi.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi.