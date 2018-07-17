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Bu haber 17 Temmuz 2018 17:03:59 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Besyo Okumak İsteyenler Dikkat,Kılavuz Yayınlandı

Harran Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzunu Yayınladı.Harran Üniversitesinde Bulunan Besyo 2 bölüme toplamda 154 öğrenci alınacak.

Urfa’da Besyo Okumak İsteyenler Dikkat,Kılavuz Yayınlandı

Harran Üniversitesi Besyo Sınav Kılavuzunu Yayınladı. Harran Üniversitesinde Bulunan Besyo 2 bölüme toplamda 154 öğrenci alınacak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan, İnsan etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilen yetenek sınavı şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Üniversitemiz yöneticilerince yakından takip edilmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden yapılmakta olduğunu söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yaptığı Açıklamada Şu İfadelere Yer Verdi.

Sevgili Aday Arkadaşlarım, Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi programına 2018-2019 eğitim-öğretim yılında özel yetenek sınavı ile 154 öğrenci alınacaktır. Bakanlar kurulu kararıyla 29.07.2007 tarih ve 26597 sayılı resmi gazetede yayımlanarak kurulmuş olan Harran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü olmak üzere 2 bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan hareketsiz yaşam tarzının insan sağlığını nasıl olumsuz etkilediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda beden ve ruh sağlığı yerinde olan çağdaş bir toplum oluşturmak temel ilkemizdir. Bu hedefe ulaşmak için; öncelikle öğrencilerimizin bireysel becerilerini arttırmaları, çağdaş ve bilimsel bir düşünce yapısına sahip, yeterli ve kaliteli bir eğitim alabilmeleri için, tüm gücümüzle çalışmakta ve gereken özeni göstermekteyiz. Yetenek sınavımızda, insan etkisine imkân vermeyen, kamera ve elektronik cihazlarla ölçülen, zaman ve sayısal verilere dayalı değerlendirme sistemleri tercih edilmiştir. Yetenek sınavımız Şeffaflık ilkesi doğrultusunda, Üniversitemiz yöneticilerince yakından takip edilmekte ve hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden yapılmaktadır. Gireceğiniz zorlu yarışta, siz değerli adaylara üniversitemizin öğrencileri olmanız yolunda başarılar diler, saygılarımı sunarım.


 
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