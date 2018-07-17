Bedelli Askerlikte Yaş ve Fiyat Düştü

2018 Bedelli Askerlik Yaşı Kaç Oldu

Yüzde 93'ü Kapsıyor

2014’te Bedelli Askerlik 18 Bin Liraydı

Yapılan çalışmalarda; bedelli askerlik için 27 yaşın uygun olduğu öngörülüyordu. Konuyla ilgili düzenlemeyi inceleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, yaş sınırı 25'e düşürüldü.Bedelli askerlikte fiyat konusu tam anlamıyla netlik kazanmamıştı. Yapılan çalışmalarla beraber AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan bir açıklama yaparak bedelli askerliğin torba yasayla Meclis'ten geçirileceğini açıkladı.Turan'ın açıklamasına göre bedelli yaşı 25 olurken, fiyatı ise 15 bin lira olacak. Fiyatın beklenenin altına çekilmesiyle bedelli askerlikten daha fazla genç yararlanacak.Bedelli askerlikte 25 yaşın esas alınmasında yararlanacak kişi sayısı etkili oldu. 25 yaş hükmü getirilince yükümlülerin yüzde 93'ü kapsama giriyor. Bunlardan en az 400 bininin yasadan yararlanmak için başvuru yapacağı hesaplanıyor. 26 yaş ve üzeri sınırda ise, kapsama yüzde 72 giriyor.Halen askerlik çağı gelmiş olan 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firari 5 bin 772 kişi bulunuyor. 2 milyon 930 bin kişi de askerliğini erteletti. 1 milyon 885 bin 438 kişi ise öğrenci olduğu için askerliğini tecil ettirmiş durumda bulunuyor. 2019 yılında ise silah altına alınacak er sayısı ise 345 bin 933 olarak öngörülüyor.Son olarak da 2014'teki uygulamada 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin civarında yükümlü bu yasadan faydalandı.