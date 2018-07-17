İmam Olduğu İddia Edilen Yaşlı Sapık Köpeğe Tecavüz Ederken Yakalandı

Boş Arazide Köpeğe Tecavüz EttiKayseri'nin Yahyalı ilçesinde, eski imam olduğu iddia edilen yaşlı bir adam boş arazide köpeğe tecavüz ederken görüntülendi.
Olayı saniye saniye videoya kaydeden vatandaş, yaşlı adama; “Ne yapıyorsun sen burada?” sorusu üzerine yakalandığını anlayan yaşlı tacizci neye uğradığını şaşırdı. Köpeği taciz eden yaşlı sapık Kendisini polise şikâyet edeceğini söyleyen vatandaşa yalvardı.
Olay sonrası, görüntülerin internette yayınlanması üzerine sosyal medyada nefret söylemleri baş gösterdi. Yaşlı tacizcinin polise şikayet edilip edilmediği konusunda henüz net bir bilgi edinilemedi.
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