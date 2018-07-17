Eyyübiyeli Muhtarlar Karadeniz Turunda

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Karadeniz turuna çıktı. Başkan Ekinci ve beraberindeki heyet Karadeniz turu kapsamında Trabzon ve Rize’yi gezecek.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Merkez ve Kırsal Mahalle Muhtarlarıyla Karadeniz turuna çıktı. Başkan Ekinci ve beraberindeki heyet Karadeniz turu kapsamında Trabzon ve Rize’yi gezecek. Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen ve 4 gün sürecek gezi kapsamında Başkan Ekinci ve Mahalle Muhtarları Trabzon ve Rize’yi gezecek. 42 merkez ve kırsal mahalle muhtarının katıldığı eğitim amaçlı gezi kapsamında bölge muhtarlarıyla da bir araya gelinip fikir alışverişinde bulunulacak. Karadeniz bölgesinin tarihi ve kültürel mekanlarının da ziyaret edileceği geziye katılan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Trabzon’da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Aktürk ile bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının bir araya gelmesi amacıyla düzenlenen geziye katılan Başkan Ekinci, ilçe merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla her zaman birlikte olduklarını söyledi.