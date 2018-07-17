Otobüste Mini Etekli Var Diyerek Otobüsü Karakola Çektirdi

Genç Kız Şikayetçi Olmadı

Mini Etek Giyen Kızların Bulunduğu Otobüs Kaza Yapar!

Burası Özgür Bir Ülke

İzmit'te halk otobüsüne binen Mehmet T., aracın ön yolcu koltuğunda oturan mini etekli, askılı tişörtlü genç kızı görünce sürücüye, iddiaya göre, "Sen bu arkandaki genç kızlarla kaza yaparsın? Böyle olmaz" diyerek, otobüsü karakolun önüne çekmesini istedi. Yolcularlar birlikte Mehmet T.'ye tepki gösteren sürücü, otobüsü polis merkezinin önüne götürdü.Mehmet T.'yi dinleyen polis, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak "Buna biz karışamayız" dedi. Genç kız olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.Otobüs şoförü Özgür Sert tartışma sırasında neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek;"Aracıma Mehmet Ali Paşa'dan bir bayan bindi. Sonra da yaşlı bir adam bindi. Biner binmez zaten, o bayana irkilerek bir baktı. Bayanın arkasında oturanlar yer vermek istedi. Oraya da oturmadı. Sonra arka koltuğa geçti. Birden oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. 'Hemen arabayı karakola çek' dedi. Ben, 'Neden?' diye sorunca, 'Ben bu olaydan şikayetçiyim. Sen böyle kaza yaparsın' dedi. Aslında kazaya sebebiyet verecek bir şey yok. O bayan aynada zaten kör noktada kalıyordu. Kalmasa bile, trafik stresiyle zaten arabaya kim binmiş, nasıl binmiş ona bakamıyorsunuz. Ben önce geçiştirmeye çalıştım ama tepkisi devam edince ben de sinirlenmeye başladım.” dedi."Burası Türkiye Cumhuriyeti, özgür bir ülke. Bir bayan otobüse şortla da biner, mini etekle de biner, askılıyla da biner. Yolcuya benim, 'Sen bu otobüse binemezsin' deme lüksüm yok. Devlet kanunlarına göre çantasında kedi, köpekle de binebilir. Şimdi o kadının, o çantadaki kedi, köpek kadar değeri yok mu? Kıyafetinden dolayı otobüse binemeyecek mi şimdi o kadın? Böyle bir şey yok" dedi.