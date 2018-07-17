Otobüste Mini Etekli Var Diyerek Otobüsü Karakola Çektirdi

Genç Kız Şikayetçi OlmadıMehmet T.'yi dinleyen polis, insan hak ve hürriyetlerini hatırlatarak "Buna biz karışamayız" dedi. Genç kız olay nedeniyle büyük üzüntü yaşarken, taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.
Mini Etek Giyen Kızların Bulunduğu Otobüs Kaza Yapar!Otobüs şoförü Özgür Sert tartışma sırasında neye uğradığını şaşırdığını ifade ederek;
"Aracıma Mehmet Ali Paşa'dan bir bayan bindi. Sonra da yaşlı bir adam bindi. Biner binmez zaten, o bayana irkilerek bir baktı. Bayanın arkasında oturanlar yer vermek istedi. Oraya da oturmadı. Sonra arka koltuğa geçti. Birden oturduğu yerden kalkıp yanıma geldi. 'Hemen arabayı karakola çek' dedi. Ben, 'Neden?' diye sorunca, 'Ben bu olaydan şikayetçiyim. Sen böyle kaza yaparsın' dedi. Aslında kazaya sebebiyet verecek bir şey yok. O bayan aynada zaten kör noktada kalıyordu. Kalmasa bile, trafik stresiyle zaten arabaya kim binmiş, nasıl binmiş ona bakamıyorsunuz. Ben önce geçiştirmeye çalıştım ama tepkisi devam edince ben de sinirlenmeye başladım.” dedi.
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