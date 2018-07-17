kadınlara Cinsel Organını Gösteren Suriyeli Kendini Böyle Savundu, Hacıyım

Cinsel Organını Gösteren Şahısı Şikayet Etti

Ben Teşhirci Değil, Hacıyım

Antalya'da sokak ortasında yürürken bir kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli şahıs "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi. Suriyeli şahıs şikayetin geri alınması üzerine serbest bırakıldı.Öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Suriyeli şahıs bir taraftan cep telefonuyla oynarken diğer taraftan da cinsel organını pantolonundan çıkardı. Bunu gören bir kadın polise şikayette bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü. Emniyete gittiği sırada Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan Suriyeli şahıs sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.Suriyeli şahıs, cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.