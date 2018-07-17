kadınlara Cinsel Organını Gösteren Suriyeli Kendini Böyle Savundu, Hacıyım

Cinsel Organını Gösteren Şahısı Şikayet EttiÖğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Suriyeli şahıs bir taraftan cep telefonuyla oynarken diğer taraftan da cinsel organını pantolonundan çıkardı. Bunu gören bir kadın polise şikayette bulundu.
Ben Teşhirci Değil, Hacıyımİhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü. Emniyete gittiği sırada Polis ekip otosunun arkasında bulunan özel bölmeye oturtulan Suriyeli şahıs sözlü ifadesinde cinsel organını kimseye göstermediğini iddia ederek, "Ben teşhirci değil, hacıyım" dedi.
Suriyeli şahıs, cinsel organını gösterdiği kişinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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