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Bu haber 17 Temmuz 2018 09:25:01 Tarihinde eklenmiştir.

Aref'i Kobra Isırdı, Bakanlık Devreye Girdi

Kamuoyunda illüzyon gösterileriyle bilinen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri’yi, şovlarında kullandığı ’kobra’ cinsi yılan ısırdı.

Aref'i Kobra Isırdı, Bakanlık Devreye Girdi

Kamuoyunda illüzyon gösterileriyle bilinen İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri'yi, şovlarında kullandığı 'kobra' cinsi yılan ısırdı. Ghafouri'nin tedavisi yoğun bakımda devam ederken, sağlığına kavuşabilmesinin panzehirin bulunmasına bağlı olduğu bildirildi.

7 yıl önce Acun Ilıcalı'nın "Yetenek Sizsiniz" programındaki illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösterisine devam ediyordu. Dün öğle saatlerinde gösteri için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılan sağ el bileğinden ısırdı. Aref, bağladığı bir bezle zehrin vücuduna yayılmasını engelleyen Rus asistanı Yana Vinter ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Panzehiri Türkiye’de Yok

Yılan ısırma ünitesinde ilk tedavisi yapılan Aref Ghafouri'nin kolunda kısmı komplikasyon tespit edildi. Kobra panzehirinin Türkiye'de olmaması nedeniyle, Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür'ün girişimleriyle konu Sağlık Bakanlığına bildirildi. Dünyada sadece Mısır ve Fransa'da bulunan panzehirin getirtilmesi için girişimler sürüyor. Ancak Mısır'daki panzehirin Antalya'ya ulaşma süresinin 24 saati aşabileceğini belirten Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a sevk edilmeyi istedi.

İyileşmesi için 8 saati bulunan Aref'in hastanede devamlı olarak,  “Bir kaç saatim var. Ölmemi mi istiyorlar? Niçin vize vermiyorlar?” dediği öğrenildi. Aref’in durumuyla ilgili ‘acil’ kayıtlı rapor düzenledi. Vize alındığı takdirde Mısır’a bu raporla gidecek. Öte yandan Mısır'da bulunan Kahire Büyükelçiliği Aref'in kurtulması için harekete geçti. Son sağlık durumu ile ilgili zehrin henüz yayılmadığı, ancak vücutta uyuşmaların başladığı söylenildi. Uzmanlar, bugün içerisinde panzehir iğnesi yapılmazsa Aref’in zehirleneceği ve hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Devreye Girdi

Aref Ghafouri'nin yakınlarının temin ettiği özel uçak ise sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Mısır'ın Türk vatandaşlarına uyguladığı vize nedeniyle ambulans uçak hareket edemedi. Dışişleri Bakanlığı ve Kahire Büyükelçiliği de Aref için harekete geçti.

Öte yandan, Aref Ghafouri'nin gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, 'Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım' notuyla paylaştığı görüldü.


 
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