Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı

İstinat Duvarı Nedir?

Suruç İlçesinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İstinat Duvarına Çarptı.Çarpmanın Etkisiyle Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı.Kaza,Öğlen Saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Meydana Geldi.Şanlıurfa-Gaziantep Karayolunun 30’uncu Kilometresinde Meydana Gelen Kazada 4 Kişi Yaralandı.Abdulkadir Ç.’nin kullandığı 27 U 9834 Araba, Araç Sürücüsünün Direksiyon Hâkimiyetini Kaybetmesiyle İstinat Duvarına Çarptı. Duvara Çarpan Araç Taklalar Atarak Bir Tarlaya Düştü.Yaralılar Çevredekilerin Haber Vermesi Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Tarafından, Yapılan İlk Müdahalenin Hastaneye kaldırıldı.Yaralılar Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenilirken, Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.İstinat duvarı , seviye farklılıkları bulunan yerlerde duvarın arkasında kalan toprak , dolgu ve benzeri zeminin kaymasını engelleyen yapıdır.İstinat duvarları ; beton , taş ve betonarmeden inşa edilebilir. İnşa edilen bu duvar , arkasında bulunan cismin yaptığı güce karşılık direnç gösterir. Bazı yerlerde dayanma duvarı olarak geçen bu yapıya , toprağın önüne çekilen set de denilmektedir.