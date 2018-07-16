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Bu haber 16 Temmuz 2018 23:23:39 Tarihinde eklenmiştir.

Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız." dedi.

Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineyi açıklamadan önce pazar gecesi kendisini Ankara'ya çağırdığını belirten Pakdemirli, "Görüşmemizden sonra böyle bir görevi alacağımı öğrendim. Onur verici, aynı zamanda çok büyük sorumlulukları olan bir görev. Cumhurbaşkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Siyasete 2000 yılının başında atıldığını anlatan Pakdemirli, babası eski bakan Ekrem Pakdemirli'nin, aileden bir kişinin politikayla ilgilenmesini istediğini, bu iş için en yatkın olarak kendisini belirlediğini vurguladı.

İki bakanlığın birleşmesiyle görev ve sorumluluklarının arttığını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Önemli olan sistemi kurmak. Ormanla tarımı birbirinden ayırmak imkânsız. Hepsi bir arada birlikte planlanırsa bu işler belli bir süre içinde daha rahat yürütülebilir. Daha rahat vatandaşa hizmet sağlanabilir. Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız. Bazı sorunları bir günde çözemezsiniz. Belli hedefleri koyup bu hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Bu prensiple çalışacağız. 'Sorun vardır' deyip de üzerine gitmemezlik yapmayacağız."

"Halkımız beni pazarda da görecek"

Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokrasinin arkasına sığınmadan halk için daha verimli kararlar alacaklarına işaret etti.

Üretici ve tüketiciyle zaman zaman semt pazarlarında da buluşacağını, sorunlara ortak çözüm yollarını bulacağını vurgulayan Pakdemirli, "Halkımız beni pazarda da görecek." dedi.

"Stokçuluğu hassasiyetle takip edeceğiz"

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Gıda enflasyonunu yapısal reform ve günlük taktiksel hareketlerle önlemek mümkün. Bu açıdan stokçuluğu hassasiyetle takip edeceğiz. Mesela Hollanda'da çiftçilerin kendi patates stokları depolama sistemleri var. Türkiye'de bunlar ancak fabrikalarda oluyor. Eğer çiftçimize bunu daha kaliteli şekilde yıl boyu saklayacak vaziyete getirirsek bundan sonra ürün fiyatıyla ilgili spekülasyonlarda uzak bir ortam yaratmış oluruz."

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