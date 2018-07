Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim

İSG NEDİR,İSG UZMANI NE İŞ YAPAR?

Dicle Elektrikte Çalışan 22 İSG Uzmanı Dedaş’a Ait Eğitim Bölgesinde 2 Gün Boyunca YÖK onaylı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi aldı. Dr Mesut Karabulut Yaptığı Açıklamada; Araştırmalar Sonucunda En Fazla Ölümlerin Yüksekte Yapılan Çalışmalar Olduğunu Söyledi.Dicle Elektrik İSG Yöneticisi Dr. Mesut Karabulut Yaptığı Açıklamada Şu ifadelere Yer Verdi;‘’Şirketimize ait eğitim sahasında 2 gün süren eğitimlerde iş güvenliği uzmanlarımıza pratik olarak demir, beton veya ağaç direklere güvenli biçimde tırmanma ve inme eğitimi verildi. Teorik olarak da yapılan çalışma sırasında alınması gereken tüm tedbirler hakkında bilgi verildi. Uzmanlarımıza ayrıca sahada veya çalışılan binada tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek iş kazaları ve yangınların önlenmesi, bunların yanı sıra can ve mal kayıplarının önlenmesi için neler yapılabileceği konularında teorik ve pratik eğitimler verildi. Yüksekte çalışan personelin özgüveninin ve doğru çalışma bilgisinin artırılması çok önemli. Kural ve tedbirlere uyarak çalışılması durumunda sağlığı korumakla birlikte iş verimi ve iş kalitesi de artıyor. Bu eğitimi alan eğitmenlerimiz, öğrendikleri bilgileri Dicle Elektrik bünyesinde sahada görev yapan yaklaşık 3.500 saha çalışanına aktaracaklar. Böylece nitelikli eleman konusunda sıkıntı çeken bir ülke olmamıza rağmen bu tip eğitimlerle seviyemizi her geçen gün dünya standartlarına yükseltiyoruz’’ dedi.İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları, mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile aynı zamanda iş kazalarının önlenmesi ile ilgilenen bilim dalıdır.İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunmakla yükümlüdür.İş sağlığı ve güvenliği hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya eksik yerine getiren işverenden 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre idari para cezası uygulanır.İş sağlığı ve iş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir. Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir. Mimar veya teknik elemanlar da iş güvenli eğitimleri sonucu sertifika alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.Yükseköğretim Kurulu, 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile kurulmuş olan kurumdur. Anayasa'ya göre ; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.Söz konusu kanun 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur.Bu kanuna göre Yükseköğretim, akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanmamıştır. Kanunla Türkiye'deki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Böylece, söz konusu kanun hükümleri ve Anayasa’nın 130. ve 131. maddeleriyle kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olan Yükseköğretim Kurulu, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluş haline gelmiştir.