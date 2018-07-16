Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Temmuz 2018 22:49:00 Tarihinde eklenmiştir.

TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.

TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile tarımın sorunlarını görüştüklerini bildirerek, “Tarım Bakanımızla eğitim başta olmak üzere çiftçimizin ve tarım sektörümüzün sorunları ve bunların çözümü konusunda işbirliği halinde çalışmayı kararlaştırdık” dedi.

Ziyarette Milletvekilleri Posacı, Taş ve Gökçel ise kendi bölgelerinin sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye ilettiler.
 

TZOB NEDİR,NE İŞ YAPAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (kısa TZOB) Çiftçilikle uğraşan vatandaşların kayıtlı olmaları gereken ziraat odalarının bağlı olduğu Ankara'daki merkezdir. 

Ziraat odalarının görev tanımı, 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”

Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri; çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.

Birliğin (TZOB) görevleri 6964 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bunun için, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak raporlar hazırlanmaktadır. Böylece, tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç İlçesinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İstinat Duvarına Çarptı.Çarpmanın Etkisiyle Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı.
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız." dedi.
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dicle Elektrikte Çalışan 22 İSG Uzmanı Dedaş’a Ait Eğitim Bölgesinde 2 Gün Boyunca YÖK onaylı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi aldı. Dr Mesut Karabulut Yaptığı Açıklamada; Araştırmalar Sonucunda En Fazla Ölümlerin Yüksekte Yapılan Çalışmalar Olduğunu Söyledi.
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
“Tarım, Nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü”
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik İlçesinde Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı.
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi.
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Şanlıurfa'da, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan çocuk, bebek dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise dünyaya gelen bebekle ilgili birbirlerini suçladı.
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle, Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “15 Temmuz gecesi o ihanet teşebbüsünün karşısında tek vücut şeklinde duruşumuzu her zaman muhafaza etmek, gelecek nesillere taşımak zorundayız” dedi.
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Resmi Twitter Hesabı Üzerinden Urfa’yı İlgilendiren Bir Paylaşım Yaptı.
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:27
Güneş
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿