TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak

TZOB NEDİR,NE İŞ YAPAR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.TZOB Genel Başkanı Bayraktar, ziyarette Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile tarımın sorunlarını görüştüklerini bildirerek, “Tarım Bakanımızla eğitim başta olmak üzere çiftçimizin ve tarım sektörümüzün sorunları ve bunların çözümü konusunda işbirliği halinde çalışmayı kararlaştırdık” dedi.Ziyarette Milletvekilleri Posacı, Taş ve Gökçel ise kendi bölgelerinin sorunlarını Bakan Pakdemirli’ye ilettiler.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (kısa TZOB) Çiftçilikle uğraşan vatandaşların kayıtlı olmaları gereken ziraat odalarının bağlı olduğu Ankara'daki merkezdir.Ziraat odalarının görev tanımı, 6964 Sayılı Kanun’un 5184 Sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesinde yapılmıştır. Buna göre; “Ziraat odaları, meslek hizmetleri görmek, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslek faaliyetlerini kolaylaştırmak, çiftçilik mesleğinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplin ve ahlakını kollayıp gözetmek, çiftçilikle iştigal edenlerin mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”Ziraat odalarının görevleri 6964 Sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Ziraat odalarının bu maddede belirtilen görevleri; çiftçi kütükleri tutmak, kayıtlı üyelerine girdi temin etmek ve dağıtmak, kamu ve özel kurum ve kuruluşlara faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak ve iş birliği yapmak, tarım ve tarımsal kalkınma ile ilgili toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, laboratuar, müze, örnek ziraat işletmeleri, çiftçi danışmanlık merkezleri kurmak, sulama, kurutma, ağaçlandırma, toprak koruma ve verimliliği artırma konularında çalışmalar yürütmek, sosyal amaçlı çalışmalara destek olmaktır.Birliğin (TZOB) görevleri 6964 Sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; tarımsal politikaların genel menfaatlere uygun olarak yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmalarda bulunmak, tarımla ilgili görüşlerini Hükümete ve kamuoyuna duyurmak, çiftçilerin hak ve menfaatlerini korumaktır. Bunun için, çiftçilerin uygulanan politikalar hakkındaki düşüncelerinden yararlanarak raporlar hazırlanmaktadır. Böylece, tarım sektörünün ülke ekonomisine yaptığı katkının arttırılmasına ve çiftçilerin ekonomik ve sosyal yönlerden gelişmesine çalışılmaktadır.