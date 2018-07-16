Göstermelik Projelerin Başkenti Şanlıurfa! Klimalar Çalışmıyor

Duraklardaki Klimalar Kapatıldı

Vatandaşlar Klimalı Duraklarda Dışarıda Beklemek Zorunda Kaldılar

Seçimden Önce Göz Boyamak İçin yapıldı

Vatandaşlar Yetkililerden Cevap Bekliyor

Şanlıurfa’da kolon şeklinde yapılan duraklardan oldukça şikayetçi olan vatandaşlar, kış şartlarında yağışlardan yaz aylarında ise güneşten korunamadıkları dile getirerek Belediyeye şikayette bulunmuştu. Vatandaşların şikayetlerini Urfa.com haber sitemiz üzerinden ilettikten sonra yeni durak yapımına başlayan Büyükşehir Belediye Urfalıları yeni duraklarına kavuşturduktan sonra büyük bir projeye daha imza attığını duyurup bu projesini de faaliyete geçirmişti.Üstü kapalı duraklardan sonra Türkiye’nin birçok kentinde de olan ve enerjini güneşten alarak durak içlerini soğutan bir sistem Urfa’ya da getirildi. İlk başlarda sadece belli bölgelere yapılan duraklar kısa zaman içerisinde Urfa’nın birçok semtine kurulmaya başlandı.Vatandaşlar Urfa’nın sıcaklarında durakta bekleme işkencesini son bulduğunu dile getirerek projeyi gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Bir süre klimaların çalıştığı duraklardan şimdilerde yel bile esmiyor. Duraklardaki klimaların çalışmaz halde olduğunu gören vatandaşlar, sıcakların da etkisiyle alev gibi yanan durakların içinden çıkarak gölge yerlere sığınıp dolmuş, otobüs beklemeye başladı.Vatandaşlar “Belediyenin bu projesine bir ay sevinebildik. Vatandaşların kıymetini anlıyorlar isteklerini artık yerine getiriyorlar diye naralar atarken, 1 ay sonra klimaların çalışmadığını gördük. Seçimden önce yapılan bu proje için birçok insan göz dolduruyorlar seçim yaklaştığı için yaptılar dediklerinde ‘nankörlük etmeyin’ diye kızdığımız zamanlar da oldu. Fakat şu an görüyoruz ki gerçekten de seçimden önce yapılan bu projenin seçimden sonra sonlandırılması ancak seçim çalışmalarına bağlanabilirdi.” Yorumunda bulundu.Duraklardaki klimaların neden çalışmadığı konusunda herhangi bir bilgi edinilmedi. Tonlarca para yatırılıp, yüzyılın projesi denilen ve halkın hizmetine sunulan durakların klimalarında yaşanan sıkıntını ne olduğunu vatandaşın bilemeye hakkı var diyerek bu yayını yapma gerekliliğini üstlenmiş bulunmaktayız. Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne soruyor; “Duraklardaki klimaları neden kapattınız?”