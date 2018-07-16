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Bu haber 16 Temmuz 2018 15:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

Göstermelik Projelerin Başkenti Şanlıurfa! Klimalar Çalışmıyor

Şanlıurfa’da durakların durumları ile ilgili yaptığımız haberlerin ardından Urfalı vatandaşların sesini duyurmak adına yaptığımız haberlerden sonra Urfa.com haber sitemiz üzerinden klimalı duraklar müjdesini vatandaşlara sunmuştuk. Duraklarda klimaların soğutması yalnızca 2 ay sürdü…

Göstermelik Projelerin Başkenti Şanlıurfa! Klimalar Çalışmıyor

Şanlıurfa’da kolon şeklinde yapılan duraklardan oldukça şikayetçi olan vatandaşlar, kış şartlarında yağışlardan yaz aylarında ise güneşten korunamadıkları dile getirerek Belediyeye şikayette bulunmuştu. Vatandaşların şikayetlerini Urfa.com haber sitemiz üzerinden ilettikten sonra yeni durak yapımına başlayan Büyükşehir Belediye Urfalıları yeni duraklarına kavuşturduktan sonra büyük bir projeye daha imza attığını duyurup bu projesini de faaliyete geçirmişti.
 
 

Duraklardaki Klimalar Kapatıldı

Üstü kapalı duraklardan sonra Türkiye’nin birçok kentinde de olan ve enerjini güneşten alarak durak içlerini soğutan bir sistem Urfa’ya da getirildi. İlk başlarda sadece belli bölgelere yapılan duraklar kısa zaman içerisinde Urfa’nın birçok semtine kurulmaya başlandı.
 
 

Vatandaşlar Klimalı Duraklarda Dışarıda Beklemek Zorunda Kaldılar

Vatandaşlar Urfa’nın sıcaklarında durakta bekleme işkencesini son bulduğunu dile getirerek projeyi gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Bir süre klimaların çalıştığı duraklardan şimdilerde yel bile esmiyor. Duraklardaki klimaların çalışmaz halde olduğunu gören vatandaşlar, sıcakların da etkisiyle alev gibi yanan durakların içinden çıkarak gölge yerlere sığınıp dolmuş, otobüs beklemeye başladı.
 
 

Seçimden Önce Göz Boyamak İçin yapıldı

Vatandaşlar “Belediyenin bu projesine bir ay sevinebildik. Vatandaşların kıymetini anlıyorlar isteklerini artık yerine getiriyorlar diye naralar atarken, 1 ay sonra klimaların çalışmadığını gördük. Seçimden önce yapılan bu proje için birçok insan göz dolduruyorlar seçim yaklaştığı için yaptılar dediklerinde ‘nankörlük etmeyin’ diye kızdığımız zamanlar da oldu. Fakat şu an görüyoruz ki gerçekten de seçimden önce yapılan bu projenin seçimden sonra sonlandırılması ancak seçim çalışmalarına bağlanabilirdi.” Yorumunda bulundu.
 
 

Vatandaşlar Yetkililerden Cevap Bekliyor

Duraklardaki klimaların neden çalışmadığı konusunda herhangi bir bilgi edinilmedi. Tonlarca para yatırılıp, yüzyılın projesi denilen ve halkın hizmetine sunulan durakların klimalarında yaşanan sıkıntını ne olduğunu vatandaşın bilemeye hakkı var diyerek bu yayını yapma gerekliliğini üstlenmiş bulunmaktayız. Vatandaşlar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne soruyor; “Duraklardaki klimaları neden kapattınız?”
 
 
 
 
 
 
 
 
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Göstermelik Projelerin Başkenti Şanlıurfa! Klimalar Çalışmıyor
Göstermelik Projelerin Başkenti Şanlıurfa! Klimalar Çalışmıyor
Şanlıurfa’da durakların durumları ile ilgili yaptığımız haberlerin ardından Urfalı vatandaşların sesini duyurmak adına yaptığımız haberlerden sonra Urfa.com haber sitemiz üzerinden klimalı duraklar müjdesini vatandaşlara sunmuştuk. Duraklarda klimaların soğutması yalnızca 2 ay sürdü…
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