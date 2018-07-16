Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımın istihdamdaki gücünü koruduğunu bildirerek, “Tarım, Nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Nisan ayında tarımda istidamın, geçen yılın Nisan ayına göre 15 bin kişi azalmasına rağmen, istihdamdaki payının hala çok önemli olduğunu belirtti. Şemsi Bayraktar, 2017 yılı Nisan ayında 5 milyon 320 bin olan tarımda istihdamın, bu yıl Nisan ayında 5 milyon 305 bine gerilediğini söyledi. Bayraktar, tarımda istihdamın Nisan ayında, Mart ayına göre 247 bin, Şubat ayına göre ise 322 bin kişi arttığına işaret etti.

-Tarımın istihdamdaki payı yüzde 18,3-

Nisan ayında 29 milyon 9 bin kişi olan toplam istihdamın yüzde 18,3’ünü tarımın karşıladığını bildiren Bayraktar, 2017 Nisan ayında 28 milyon 157 olan toplam istihdamın da bir yıllık sürede 852 bin kişi arttığına dikkati çekti.

Bayraktar, tarımın istihdamda yüzde 18,3, sanayinin yüzde 19,5 pay aldığını, inşaatın payının yüzde 7,4’de kaldığını, istihdamda en büyük payın yüzde 54,8 ile hizmetlerde olduğunu belirtti.

-Tarım işsizliği kadınlarda 3,5, erkeklerde 1,2 puan düşürdü-

Şemsi Bayraktar, Nisan ayında tarımda 2 milyon 953 bin erkek, 2 milyon 352 bin kadının istihdam edildiğini bildirdi. Erkeklerin yüzde 14,8’inin, kadınların yüzde 25,8’inin tarımda çalıştığını belirten Bayraktar, Nisan ayında tarımın kadınlarda işsizliği 3,5 puan düşürerek yüzde 15,8’den yüzde 12,3’e, erkeklerde 1,2 puan düşürerek yüzde 9,5’den yüzde 8,3’e, toplamda işsizliği 1,8 puan düşürerek yüzde 11,4’den yüzde 9,6’ya indirdiğini vurguladı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, tarımda istihdamın her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında zirveye ulaştığını, Eylül ayından itibaren tarımsal faaliyetlerdeki azalmayla birlikte istihdamın da gerilemeye başladığını, Ocak-Şubat aylarında en alt düzeye indiğini hatırlattı.