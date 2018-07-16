Başkan Ekinci Yine Meydandaydı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleşen etkinlikte Eyyübiye Belediyesi de en ön saflarda yer aldı. Müze önüne gelen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle meydanlara indiler. 15 Temmuz darbe girişiminde haber alır almaz meydanlara inen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. Yıldönümünde de meydanlara inerek halkla birlikte şehitleri andı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci katılımcılarla beraber akşam namazını kılarak 15 Temmuz şehitlerine dualar ettiler. Tören İstiklal Marşı ile başlarken devamında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte konuşan Başkan Ekinci, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitleri anarak konuşmasına başlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,”15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesin de aslında bunun ayak sesleri vardı, bu millet tekrar ayağa kalkıp şahlanmıştı. Ak Parti Hükümetlerinin kurulması ile beraber bu millet kendi içinden liderler ortaya çıkarttı. Bu liderler tabi ki milletin menfaatini merkezlerine aldılar, dolayısı ile milletin şahlanışını gören karanlık güçler oyunlarına tekrar tekrar başladılar. En son 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık bir gelecek planlayan hainlere karşı bu millet bütün mensubiyetlerini bir kenara bırakarak, bütün siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak kenetlendi ve bir araya geldi. Bir araya gelen millet; " Cehennem olsa gelen göğsümüz de söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmeyiz yürürüz" dedi. Tabi ki millet yürüyünce tanklar durdu, millet yürüyünce uçaklar yere indi, millet yürüyünce ümmetin duası başladı, ümmetin duası ile o bizim için planlanan karanlık gelecek aydınlık bir sabaha döndü. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman tabiki bizi kimse yıkamaz. Söz konusu olan vatan, bayrak ve üzerinde yaşadığımız topraklar ise tabi ki gerisi teferruattır diyoruz. Başta Şanlıurfalı şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz.” dedi.

Programda çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Ekinci, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.