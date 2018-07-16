Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Temmuz 2018 14:56:15 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Ekinci Yine Meydandaydı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.

Başkan Ekinci Yine Meydandaydı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Şanlıurfa’da büyük bir katılımla gerçekleşti. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde gerçekleşen etkinlikte Eyyübiye Belediyesi de en ön saflarda yer aldı. Müze önüne gelen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle meydanlara indiler. 15 Temmuz darbe girişiminde haber alır almaz meydanlara inen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. Yıldönümünde de meydanlara inerek halkla birlikte şehitleri andı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci katılımcılarla beraber akşam namazını kılarak 15 Temmuz şehitlerine dualar ettiler. Tören İstiklal Marşı ile başlarken devamında Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından demokrasi nöbetine katılan vatandaşlara çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlikte konuşan Başkan Ekinci, 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitleri anarak konuşmasına başlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,”15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesin de aslında bunun ayak sesleri vardı, bu millet tekrar ayağa kalkıp şahlanmıştı. Ak Parti Hükümetlerinin kurulması ile beraber bu millet kendi içinden liderler ortaya çıkarttı. Bu liderler tabi ki milletin menfaatini merkezlerine aldılar, dolayısı ile milletin şahlanışını gören karanlık güçler oyunlarına tekrar tekrar başladılar. En son 15 Temmuz darbe girişimi gibi karanlık bir gelecek planlayan hainlere karşı bu millet bütün mensubiyetlerini bir kenara bırakarak, bütün siyasi düşüncelerini bir kenara bırakarak kenetlendi ve bir araya geldi. Bir araya gelen millet; " Cehennem olsa gelen göğsümüz de söndürürüz, bu yol ki hak yoludur dönmek bilmeyiz yürürüz" dedi. Tabi ki millet yürüyünce tanklar durdu, millet yürüyünce uçaklar yere indi, millet yürüyünce ümmetin duası başladı, ümmetin duası ile o bizim için planlanan karanlık gelecek aydınlık bir sabaha döndü. Biz bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman tabiki bizi kimse yıkamaz. Söz konusu olan vatan, bayrak ve üzerinde yaşadığımız topraklar ise tabi ki gerisi teferruattır diyoruz. Başta Şanlıurfalı şehitlerimiz olmak üzere 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz.” dedi.

Programda çeşitli ikramlarda bulunan Başkan Ekinci, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç İlçesinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İstinat Duvarına Çarptı.Çarpmanın Etkisiyle Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı.
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız." dedi.
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dicle Elektrikte Çalışan 22 İSG Uzmanı Dedaş’a Ait Eğitim Bölgesinde 2 Gün Boyunca YÖK onaylı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi aldı. Dr Mesut Karabulut Yaptığı Açıklamada; Araştırmalar Sonucunda En Fazla Ölümlerin Yüksekte Yapılan Çalışmalar Olduğunu Söyledi.
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
“Tarım, Nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü”
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik İlçesinde Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı.
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi.
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Şanlıurfa'da, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan çocuk, bebek dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise dünyaya gelen bebekle ilgili birbirlerini suçladı.
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle, Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “15 Temmuz gecesi o ihanet teşebbüsünün karşısında tek vücut şeklinde duruşumuzu her zaman muhafaza etmek, gelecek nesillere taşımak zorundayız” dedi.
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Resmi Twitter Hesabı Üzerinden Urfa’yı İlgilendiren Bir Paylaşım Yaptı.
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:27
Güneş
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿