Fakıbaba, Eyyüpoğlu'nu Mahkemeye Verdi

Güneydoğu TV’ye konuk olan Seydi Eyyüpoğlu nami diğer Seydi Amca katıldığı programda bomba iddialarda bulundu. 24 Haziran Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları listesini Fakıbaba’nın oluşturduğunu söyleyerek, Fakıbaba’yı yalancılıkla suçladı.
Ağır eleştirele hedef alan Fakıbaba’nın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor. Fakıbaba'nın mal varlığının başka şehirlerde farklı isimlerin adına kayıtlı olduğunu iddia eden Eyyüpoğlu'nun sözleri gündem oldu.
Fakıbaba’nın Yalanları Apaçık OrtadaEyyüpoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; ‘’Bunun yalanları apaçık ortada, yani kapanacak bir yer yok. Ne yapsa kapanmaz ne çuvala sığar ne hendeğe sığar ne derelere sığar hiç bir yere sığmaz. Başbakan yalan söylemez, Başbakan yalan söylemez asla. Başbakanın ifadesi, başbakanın söylemesi “Eyyüpoğlu kandırıldık, kandık, kandırıldık “diyor adam. Daha ne diyeceksin buna, bu kapanacak bir yer var mı? Listeyi dayattı bize, ben rahat çalışırım bu listeden diye düşündü.”
Fakıbaba, Sen Oy Mu Getirdin Urfa’yaEyyüpoğlu “Gelsin benle beraber Başbakana gidelim. Elimde bölgeler de var, onları da ileri tarihlerde açıklarım. Suçu belediyelere attı, teşkilatlara attı. Bazı milletvekililer isim vermeden çalışmadılar. İşe bak ya adamlar canlarını dişlerine takmış. Ahmet Akay yatmadı, durum kritik diye yatmadı adam, koşturdu. Halil Özcan yatmadı, Kasım Gürpınar yatmadı. Sen oy mu getirdin? Urfalı sana oy mu verdi? Bayramda Urfalı senin yüzünü görmek istemedi, Feko sen daha Urfalılardan oy isteyeceksin. Bu listeyi sen yapamadın mı? “Bir Bakan olarak Sayın Başbakanım bu listeyle çalışamam affımı istiyorum.” demedi. İlk gün eğer doğru bir adamsa, dürüst bir adamsa gider bunu yapardı’’ ifadelerini kullandı.
Güneydoğu TV’de konuşulan bu konunun ardından Fakıbaba da yine aynı TV kanalına canlı telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu. Fakıbaba 15 Temmuz dolayısıyla şehitlerimize rahmet, Gazilerimize ise şifalar dileyere, Türk Millettinin birlik ve beraberliğiyle bu günlere gelebildik diyerek Eyyüpoğlu’nun ithamlarıyla devam etti.
Seydi Eyyüpoğlu’na YakıştıramadımFakıbaba; “Seydi beyin konuşmasını bir Urfalı olarak üzüntü ile izledim. 5 dönem milletvekili olarak Şanlıurfa’yı temsil etmiş bir kişiye böyle bir konuşmayı yakıştıramadım. Konuşmasında beni yalancılıkla, haksız mal varlığı kazanımı sureti ile hırsızlıkla ve farklı ifadelerle suçluyor, zaman zaman hakaret ve tehdit ediyor. Ben bu tür insanları öncelikle Allah’a havale ediyorum. Bütün Urfa bilir ki Fakıbaba Allahtan başka kimseden korkmaz.”
Türkiye bir hukuk devletidir. Bu bağlamda yasal haklarımı kullanarak, gerekli hukuksal işlemi başlattım. Şimdi hukuka saygılı bir vatandaş olarak kim yalancı kim değil kim iftiracı kim değil iki tarafın da mal varlığı akrabaları dâhil tespit edilerek kim hırsız kim değil bunların hepsini yüce Türk adaleti ortaya çıkaracak.
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