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Bu haber 16 Temmuz 2018 14:14:47 Tarihinde eklenmiştir.

Fakıbaba, Eyyüpoğlu'nu Mahkemeye Verdi

Şanlıurfa eski milletvekili Seydi Eyyüpoğlu’nun, Eski Gıda Tarım ve Haycancılık Bakanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba hakkında söylediği sözler Urfa gündemine bomba gibi oturdu. Eyyüpoğlu, Fakıbaba’ya ithafen; “Bunun yalanları apaçık ortada kapanacak yeri yok” dedi. Fakıbaba ise bu sözlerin ardından “Beni yalancılıkla suçladı mahkemede görüşeceğiz” dedi.

Fakıbaba, Eyyüpoğlu'nu Mahkemeye Verdi

Şanlıurfa eski milletvekili Seydi Eyyüpoğlu 24 Haziran seçimleri öncesinde hazırlanan Ak parti Şanlıurfa Milletvekili adayları listesini Fakıbaba2nın hazırladığını söyledi. Eyyüpoğlu; “Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yol arkadaşları Şanlıurfalılara ihanet etmiştir.” dedi

Güneydoğu TV’ye konuk olan Seydi Eyyüpoğlu nami diğer Seydi Amca katıldığı programda bomba iddialarda bulundu. 24 Haziran Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili adayları listesini Fakıbaba’nın oluşturduğunu söyleyerek, Fakıbaba’yı yalancılıkla suçladı.


Ağır eleştirele hedef alan Fakıbaba’nın herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak ediliyor. Fakıbaba'nın mal varlığının başka şehirlerde farklı isimlerin adına kayıtlı olduğunu iddia eden Eyyüpoğlu'nun sözleri gündem oldu.
 

Fakıbaba’nın Yalanları Apaçık Ortada

Eyyüpoğlu açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; ‘’Bunun yalanları apaçık ortada, yani kapanacak bir yer yok. Ne yapsa kapanmaz ne çuvala sığar ne hendeğe sığar ne derelere sığar hiç bir yere sığmaz. Başbakan yalan söylemez, Başbakan yalan söylemez asla. Başbakanın ifadesi, başbakanın söylemesi “Eyyüpoğlu kandırıldık, kandık, kandırıldık “diyor adam. Daha ne diyeceksin buna, bu kapanacak bir yer var mı?  Listeyi dayattı bize, ben rahat çalışırım bu listeden diye düşündü.”
 

Fakıbaba, Sen Oy Mu Getirdin Urfa’ya

Eyyüpoğlu “Gelsin benle beraber Başbakana gidelim. Elimde bölgeler de var, onları da ileri tarihlerde açıklarım. Suçu belediyelere attı, teşkilatlara attı. Bazı milletvekililer isim vermeden çalışmadılar. İşe bak ya adamlar canlarını dişlerine takmış. Ahmet Akay yatmadı, durum kritik diye yatmadı adam, koşturdu. Halil Özcan yatmadı, Kasım Gürpınar yatmadı. Sen oy mu getirdin? Urfalı sana oy mu verdi? Bayramda Urfalı senin yüzünü görmek istemedi, Feko sen daha Urfalılardan oy isteyeceksin. Bu listeyi sen yapamadın mı? “Bir Bakan olarak Sayın Başbakanım bu listeyle çalışamam affımı istiyorum.” demedi. İlk gün eğer doğru bir adamsa, dürüst bir adamsa  gider bunu yapardı’’ ifadelerini kullandı.

Güneydoğu TV’de konuşulan bu konunun ardından Fakıbaba da yine aynı TV kanalına canlı telefon bağlantısı ile katılarak açıklamalarda bulundu. Fakıbaba 15 Temmuz dolayısıyla şehitlerimize rahmet, Gazilerimize ise şifalar dileyere, Türk Millettinin birlik ve beraberliğiyle bu günlere gelebildik diyerek Eyyüpoğlu’nun ithamlarıyla devam etti.

 

Seydi Eyyüpoğlu’na Yakıştıramadım

Fakıbaba; “Seydi beyin konuşmasını bir Urfalı olarak üzüntü ile izledim. 5 dönem milletvekili olarak Şanlıurfa’yı temsil etmiş bir kişiye böyle bir konuşmayı yakıştıramadım. Konuşmasında beni yalancılıkla, haksız mal varlığı kazanımı sureti ile hırsızlıkla ve farklı ifadelerle suçluyor, zaman zaman hakaret ve tehdit ediyor. Ben bu tür insanları öncelikle Allah’a havale ediyorum. Bütün Urfa bilir ki Fakıbaba Allahtan başka kimseden korkmaz.”

Türkiye bir hukuk devletidir. Bu bağlamda yasal haklarımı kullanarak, gerekli hukuksal işlemi başlattım. Şimdi hukuka saygılı bir vatandaş olarak kim yalancı kim değil kim iftiracı kim değil iki tarafın da mal varlığı akrabaları dâhil tespit edilerek kim hırsız kim değil bunların hepsini yüce Türk adaleti ortaya çıkaracak.

 

Urfalı Hemşerilerime Olan Saygımdan Dolayı Cevap Verdim

Esasında olaya kişisel baksaydım Seydi Bey’e hiç cevap vermez. Muhattap dahi almazdım ancak beni bu yerlere taşıyan Urfalı hemşerilerime olan saygımdan dolayı bu açıklamaları yapma gereği duydum. Beni hemşerilerimden ve basından istediğim tek şey hukuk mücadelesini hep beraber takip edelim ve kim yalancı kim hırsız hep birlikte görelim. Ben inanıyorum ki Allah her zaman doğrunun haklının yanındadır. Fakıbaba yalancı değil, hak yemez, gerekli hizmeti elinden geldiğince vermiş ve vermeye de devam edecektir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

 
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