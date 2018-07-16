Yeni Bakanın Tarım Politikası;Az Harcayıp Çok Kazanmalıyız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda artık az az harcayıp çok çok kazanılması gerektiğini, bunun için de kafaların da değişime ihtiyacı olduğunu belirterek "Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz." dedi.AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığını ziyaret eden Pakdemirli, partideki geçmişi nedeniyle teşkilatla uzun zaman birlikte olduğunu, çalıştığını belirtti.Pakdemirli, kooperatifleşmenin önemine değinerek, birlikte, beraber bir şeyler yapmanın yolunu bulmak gerektiğini bildirdi. Birçok sektörde yöneticilik yaptığını, kendi işletmeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, "Bizde kooperatiflerin örnekleri var ama sayıları iki elin parmaklarını geçmiyor. Ama yurt dışında kooperatif tam bir profesyonel bir firma gibi yürüyor. Bizim de kooperatifçilik konusunda birlikte iş yapmanın yolarını bulmamız lazım." ifadesini kullandı.Bakan Pakdemirli, tarımda yaşanan sıkıntıları bildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Ortak dert nedir, çok çok harcayıp az az kazanıyoruz. Az az harcayıp çok çok kazanmamız lazım. Bunun için yapısal değişikliğe ihtiyaç var. Kafalarımızın da değişmeye ihtiyacı var. Yapısal değişiklik gerektirmeyen problemleri hemen çözeceğiz. Zor diye bir şey yok diyorum bürokratlarıma, eğer milletin, memleketin, üreticinin, tüketicinin faydasınaysa. Biz üreticiyi üzmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Bunların yollarını arayacağız. Bu arada da gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz. Üretici olmayan milyonlarca vatandaşımız var. Onlar da evlerine götürdükleri fileleri doldururken biraz daha rahat edecek, ateş pahası filelerle evlerine gitmeyecek. Bunları da çok ince ayrıntılı kontrol ediyor olacağız.""Kiralamaya açmak istiyoruz"Tarım ve ormanın ayrı bakanlıklarda olduğunu, şimdi ise su ve toprağı birleştireceklerini belirten Pakdemirli, "Devletin çok mümbit toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, 3 - 5 kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkânımız olacak." diye konuştu.Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde olmaması gerektiğine işaret ederek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini bildirdi. Önemli olanın bunun adil dağıtımını sağlamak, düzgün kontratlarını yapmak ve amacından farklı kullanılmasını önlemek olduğunu belirten Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkânı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak." ifadesini kullandı.“Üreticimizi sürdürülebilir bir gelir kaynağına ulaştırmalıyız”Bakan Pakdemirli, gazetecilerin domates fiyatlarına ilişkin sorusuna, "Patates, domates… Bunların hepsi günden güne artacak, azalacak. Bunları hep görüyor olacağız. Önemli olan bu ürünlerin bir kısmını sanayi ürününe çevirebiliyorsak ve ekstra katma değer yaratıp bir noktaya getirebiliyorsak sürdürülebilir bir gelir kaynağına üreticimizi ulaştırmış oluruz. Yoksa günlük hal fiyatlarıyla, bir indi bir çıktı, bunların zikzaklarıyla hayat boyu uğraşacağız demektir." cevabını verdi.24 Haziran seçimleri için Ödemiş teşkilatının çok iyi çalıştığını aktaran Pakdemirli, yerel seçimlerde 24 Haziran'dakinden daha fazla oy alınmasının önem taşıdığını, demokrasinin, başkanlık sisteminin oturması gerektiğini kaydetti.Ziyarete AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de katıldı.Bakan Pakdemirli, daha sonra Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifini ziyaret etti.Bademli fidancılık tarımsal kalkınma kooperatifi fidancılık eğitim merkezi tesislerinde incelemelerde bulunan Pakdemirli, yetkililerden bilgi aldı.