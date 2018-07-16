Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı

Kaza Dün Gece Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde Meydana Geldi.Servet K. Aracı İle Seyir Halindeyken Eyüp F. Kontrolündeki Traktöre Arkadan Çarptı.Çarpmanın Etkisiyle Traktör Yan Yatarken,Traktörde Bulunan Eyyüp F. Hatun F. Ve Otomobilde Bulunan Servet F. Yaralandı.
Çevredekilerin İhbarı Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Yaralılara Kaza Yerinde Müdahalenin Ardından Birecik Devlet Hastanesine Kaldırdı.
Yaralıların Son Durumu Hakkında Bilgi Edinilemezken, Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı.
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