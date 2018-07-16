Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Temmuz 2018 11:01:28 Tarihinde eklenmiştir.

Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi

Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi.

Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi

Otopsi raporuyla intihar etmediği, tecavüze uğradıktan sonra plazanın 20. katından atıldığı ortaya çıkan Şule Çet için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.'ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek ölmüştü. Başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla değişti.
 

2 Kez Gözaltına Alındı Ve Bırakıldı

Çağatay A., Şule Çet’in ölümünde bir numaralı şüpheli olarak 2 kez gözaltına alındı ve her ikisinde de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otopsi raporunun korkunç cinayeti ortaya çıkarmasına rağmen Çağatay A. hakkında  hâlâ bir işlem yapılmadı.

Bu duruma isyan eden kadın dernekleri ve binlerce Twitter kullanıcısı #ŞuleÇetİçinAdalet etiketinde kampanya başlattı.

Bu arada Şule Çet’in abisi Şenol Çet de adalet çağrısında bulunmak için sosyal medya hesabı açtığı iddialarına açıklık getirdi.

Abi Çet; “Kardeşim Şule Çet için adalet arıyorum. Adaleti sosyal medyada sesimizi duyurarak sağlamak için twitter hesabı açtım. Bugüne kadar kardeşim cinayete kurban gitti dedim kimse inanmadı. Otopsi raporunda kardeşimin öldürüldüğü kesinleşti.

 

Kardeşime Tecavüz Etmiş

Sözlerine devam eden Abi Şenol Çet; “kardeşimin katili Çağatay Aksu Şule’ye tecavüz etmiş. Camdan aşağı atıp intihar süsü vermiş. Adalet arıyorum. Öfkemi içimde tutarak adalet arıyorum. Onun cezasını yargı versin. Gereken cezayı alsın istiyorum.

 

İlk Gözaltısında Şule’yi Suçlamıştı

“Katil ilk gözaltısında Şule’yi suçlamıştı. Benimle alakası yok demişti. Serbest kaldı. Daha sonra bütün deliller onu gösterirken ve üzerinde kardeşimin DNA’sı olmasına rağmen tırnaklarından kardeşimin DNA’ları olmasına rağmen serbest bırakıldı. Kardeşimi teşhis etmek için morga gittiğiminde boğuşma izleri vardı. Katilin tırnak izleri vardı. Ben bu anı gördüm ve yaşadım. Ben bir erkek olarak kız kardeşimin o an tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü anladım o An hem erkekliğimden utandım hem de yıkıldı.” Dedi.

 

Uyku İlacı Verilip Tecavüz Edilmiş

Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.'ya ait olduğu belirlendi.

 

Pencerede Şule'ye Ait Parmak İzine Rastlanmadı

Çet'in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu'nda Çet'in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet'in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi. Tecavüz bulguları ile Çağatay A.'ya ait olduğu belirlenen DNA izlerinin bulunduğu rapor 4 Temmuz tarihini taşıyor.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç İlçesinde Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü İstinat Duvarına Çarptı.Çarpmanın Etkisiyle Araçta Bulunan 4 Kişi Yaralandı.
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sorunları dinleyen, açık iletişime geçen, kapısı herkese açık bir bakan profili çizeceğim. Yapısal sorunların üzerine gideceğiz ve çözüme ulaştıracağız." dedi.
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dicle Elektrikte Çalışan 22 İSG Uzmanı Dedaş’a Ait Eğitim Bölgesinde 2 Gün Boyunca YÖK onaylı 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi ve Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi aldı. Dr Mesut Karabulut Yaptığı Açıklamada; Araştırmalar Sonucunda En Fazla Ölümlerin Yüksekte Yapılan Çalışmalar Olduğunu Söyledi.
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Milletvekili seçilen Ziraat Odası Başkanlarımız Rıza Posacı, Yakup Taş ve Cengiz Gökçel de katıldılar.
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
Çiftçi Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
“Tarım, Nisan ayında 5 milyon 305 bin kişiye istihdam sağladı, işsizliği 1,8 puan düşürdü”
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
Başkan Ekinci Yine Meydandaydı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde olduğu gibi dün gece yine halkla birlikte meydanlara inerek demokrasi nöbeti tuttu.
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik’te Feci Kaza, Arkadan Çarptı
Birecik İlçesinde Otomobil Traktöre Arkadan Çarptı. Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı.
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi.
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Şanlıurfa'da, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan çocuk, bebek dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise dünyaya gelen bebekle ilgili birbirlerini suçladı.
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle, Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “15 Temmuz gecesi o ihanet teşebbüsünün karşısında tek vücut şeklinde duruşumuzu her zaman muhafaza etmek, gelecek nesillere taşımak zorundayız” dedi.
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Resmi Twitter Hesabı Üzerinden Urfa’yı İlgilendiren Bir Paylaşım Yaptı.
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Suruç'ta Kaza,4 Kişi Yaralandı
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Pakdemirli; Halkımız Beni Sokakta, Pazarda Görecek
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
Dedaş'tan YÖK Onaylı Eğitim
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
TZOB ve Tarım Bakanlığı Birlikte Çalışacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:27
Güneş
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿