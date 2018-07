Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi

2 Kez Gözaltına Alındı Ve Bırakıldı

Otopsi raporuyla intihar etmediği, tecavüze uğradıktan sonra plazanın 20. katından atıldığı ortaya çıkan Şule Çet için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.Ankara Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisi Şule Çet, yanında çalıştığı Çağatay A. ile 28 Mayıs tarihinde buluştuğu Çağatay A.'ya ait Çankaya ilçesindeki bir plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 04.00'da düşerek ölmüştü. Başlatılan soruşturmanın seyri, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla değişti.Çağatay A., Şule Çet’in ölümünde bir numaralı şüpheli olarak 2 kez gözaltına alındı ve her ikisinde de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Otopsi raporunun korkunç cinayeti ortaya çıkarmasına rağmen Çağatay A. hakkında hâlâ bir işlem yapılmadı.Bu duruma isyan eden kadın dernekleri ve binlerce Twitter kullanıcısı #ŞuleÇetİçinAdalet etiketinde kampanya başlattı.Bu arada Şule Çet’in abisi Şenol Çet de adalet çağrısında bulunmak için sosyal medya hesabı açtığı iddialarına açıklık getirdi.Abi Çet; “Kardeşim Şule Çet için adalet arıyorum. Adaleti sosyal medyada sesimizi duyurarak sağlamak için twitter hesabı açtım. Bugüne kadar kardeşim cinayete kurban gitti dedim kimse inanmadı. Otopsi raporunda kardeşimin öldürüldüğü kesinleşti.Sözlerine devam eden Abi Şenol Çet; “kardeşimin katili Çağatay Aksu Şule’ye tecavüz etmiş. Camdan aşağı atıp intihar süsü vermiş. Adalet arıyorum. Öfkemi içimde tutarak adalet arıyorum. Onun cezasını yargı versin. Gereken cezayı alsın istiyorum.“Katil ilk gözaltısında Şule’yi suçlamıştı. Benimle alakası yok demişti. Serbest kaldı. Daha sonra bütün deliller onu gösterirken ve üzerinde kardeşimin DNA’sı olmasına rağmen tırnaklarından kardeşimin DNA’ları olmasına rağmen serbest bırakıldı. Kardeşimi teşhis etmek için morga gittiğiminde boğuşma izleri vardı. Katilin tırnak izleri vardı. Ben bu anı gördüm ve yaşadım. Ben bir erkek olarak kız kardeşimin o an tecavüze uğradığını ve öldürüldüğünü anladım o An hem erkekliğimden utandım hem de yıkıldı.” Dedi.Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Çet'in ölümünden önce ters ilişkiye zorlandığına dair bulgular yer aldı. Ayrıca Çet'in 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular (deri kalıntısı) ve DNA bulguları tespit edildi. Çet'in kanında "Uyumayı tetikleyen uyarıcı madde" ile vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulgularının ise Çağatay A.'ya ait olduğu belirlendi.Çet'in düştüğü ofisteki 25 ayrı noktada da parmak izi çalışması yapıldı. Yapılan kriminal incelemenin ardından soruşturma dosyasına gönderilen Olay Yeri İnceleme Raporu'nda Çet'in 3 farklı yerde (bir gazoz kapağında, çalışma ofisi masasında ve sehpada) parmak izi belirlendi. Çet'in düştüğü 1.20 santimlik pencerenin camında, pervazında ve çerçevesinde ise genç kadına ait parmak izi tespit edilemedi. Tecavüz bulguları ile Çağatay A.'ya ait olduğu belirlenen DNA izlerinin bulunduğu rapor 4 Temmuz tarihini taşıyor.