Başı Açık Olan Garsona, Sen Git Müslüman Birini Göder Dedi

Garson Kız İtiraz Etmedi

Bu Neydi Şimdi?

Balıkesir Susurluk’ta yaşanan olayda adamın biri ailesiyle Pazar günlerini dışarıda yemek yiyerek değerlendirmek istedi. Köftecide karar kılan aile gittikleri mekanın yan masasında oturan başka bir müşterinin dikkatlerini üzerine çekti.Yaşanan olaya tanık olan bir müşteri, “Yan masadaki beyefendi sipariş almak için masaya gelen garson kızın başı açık olduğu için siparişlerini ona değil de başı kapalı bir garsona vermek istedi” diyerek olayın hayret verici anlarını anlattı.vatandaş olay anını böyle anlattı;“Günlerden pazar yer Susurluk. Ünlü bir köfteci… Müthiş bir müşteri sirkülasyonu var...Zorlukla bulduğumuz yere oturduk. Hemen arkamızdan muhafazakar bir aile geldi, yanımızda boşalan masaya oturdu. Bu arada baba telefonla konuşurken eşine ve çocuklarına orkestra şefi gibi eliyle işaret ederek oturacakları sandalyeleri gösterdi. Masada çıt yok. Baba telefonda konuşuyor. Dinlemek âdetimiz değil, zaten konuşması çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde. Bu arada genç çocuklar ve genç kızlar masalara ellerinden geldiği kadar özenle hizmet etmeye çalışıyorlar. Kız garsonların kimini başı açık, kiminin türbanlı. Başı açık kızlardan biri sipariş almak için masaya yanaşıyor ve babanın önünde durdu. Baba başı açık kızın suratına bakıp kafasını çevirdi. Telefonla konuşur gibi ama bu kez yüksek sesle, "Sen git Müslüman birini gönder" dedi.”Garson kızın yaşanan bu olaya hiç itiraz etmediğini ifade eden vatandaş şöyle devam etti; “Kız hiç itiraz etmedi gerisin geriye gitti... Şefi olduğunu düşündüğüm biriyle konuştu ve hemen ardından masaya siparişi almak üzere türbanlı bir garson kız geldi. Siparişleri alıp servis yaptılar.”Yaşanan olayın şaşkınlığını ifade etmeye çalışan vatandaş; “Babaya göre Müslüman olmayan kız bizim masaya kahve servisi yaparken sordum. "Kızım bu neydi şimdi ?" Kız sadece güldü... Yorum yok sen anladın der gibi… Sahi bu neydi şimdi? Bunu ben yaşadım. Benim gibi demokrat ve insan sevgisiyle dolu bir kişi etkileniyorsa bundan yorumu size bırakıyoruz…”