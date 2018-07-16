Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı

AĞABEYİM VE DAYIM TECAVÜZ ETTİ

SUÇU DOĞUM YAPAN ÇOCUĞA ATTILAR

DAYI: KENDİ İSTEDİ, ÇOCUK BENDEN DEĞİL

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyetin haberine göre Urfa'da oturan çocuk, geçen cumartesi günü rahatsızlanınca ailesi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayene edilen çocuğun sancılandığı belirlenince hemen doğumhaneye alındı ve bir bebek dünyaya getirdi.Doktorların reşit olmayan kız çocuğunun doğum yaptığını bildirmesiyle hastaneye gelen polisler, kız çocuğunun psikolog nezaretinde bilgisine başvurdu.Doğum yapan çocuk kendisine ağabeyi ile dayısının tecavüz ettiğini belirtip, yaşadıklarını tehdit edildiği için ailesine ya da başka kimseye anlatamadığını söyledi. Hamile kaldığını kısa süre önce öğrendiğini ve bol kıyafetler giyerek bu durumu gizlemeye çalıştığını anlatan çocuk, bebeğin ise kimden olduğunu bilmediğini söyledi.Mağdur çocuğun ifadesinin ardından polis, şüpheli ağabey ile dayıyı evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ağabey sorgusunda; 2016 yılı Ekim ayında kız kardeşinin, evde yalnız oldukları sırada kendisine ilişkide bulunma teklifinde bulunduğunu iddia ederek, "Kabul etmedim ama bana kendisiyle birlikte olmazsam anneme birlikte olduğumuzu söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine ilişkiye girdik. Kendisiyle başka biriyle ilişkiye girip girmediğini sormadım ve o tarihten sonra bir daha beraber olmadım" dedi.Bir gün evde oturduğu sırada morali bozuk olan kız kardeşi ile konuşunca dayısıyla ilişkiye girdiğini de öğrendiğini öne süren ağabey ifadesinde, "Bu durumu öğrenince 'Babamlara söyleyelim' dedim, ama kabul etmedi. Birkaç ay önce dayıma bu olayı sorunca kardeşimin isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ama ben dayıma kardeşimle ilişkiye girdiğimi söylemedim. Ben askerden bu yılın Mart ayında geldim. Bu tarihten sonra da asla ilişkiye girmedim. Çocuk bana ait değil, bu nedenle serbest bırakılmayı istiyorum" diye konuştu.Görme engelli olan dayı ise ifadesinde yeğeninin isteği üzerine ilişki yaşadıkları iddiasında bulundu. Geçen yıl Kasım veya Aralık ayında görme engelli olduğu için yeğeninin kendisini evine getirdiğini ve bu sırada ayrıldığı eşinin de dışarıda olduğunu anlatan dayı, şunları iddia etti:"Yeğenim , eve geldikten sonra bana cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Ben 'Olmaz' dedim. O zaman bana ailesine gidip kendisine tecavüz ettiğimi söylemekle tehdit etti. Ben yine kabul etmedim ama kendisi zorlayınca korkarak beraber oldum. Benden önce ağabeyi ile ilişkiye girdiğini söyledi. O sırada yaşının 14-15 olduğunu da bilmiyordum. Daha sonra annesine sorunca öğrendim. Ben yeğenim ile sadece bir kez cinsel ilişkiye onun zorlamasıyla girdim. Ancak ağabeyi ile zorla ilişkiye girip girmediğini ya da kaç kez ilişkiye girdiğini bilmiyorum. Doğum yaptığını polislerden öğrendim. Çocuk abisinden olabilir. Serbest bırakılıp, tutuksuz yargılanmak istiyorum."Sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan ağabey ile dayı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk yaşta anne olan mağdur çocuk ile bebeği ise hastanedeki işlemlerinin ardından devlet koruması altına alındı.