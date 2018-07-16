Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 16 Temmuz 2018 09:42:58 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı

Şanlıurfa'da, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan çocuk, bebek dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise dünyaya gelen bebekle ilgili birbirlerini suçladı.

Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı

Cumhuriyetin haberine göre Urfa'da oturan çocuk, geçen cumartesi günü rahatsızlanınca ailesi tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste muayene edilen çocuğun sancılandığı belirlenince hemen doğumhaneye alındı ve bir bebek dünyaya getirdi.

Doktorların reşit olmayan kız çocuğunun doğum yaptığını bildirmesiyle hastaneye gelen polisler, kız çocuğunun psikolog nezaretinde bilgisine başvurdu.
 

AĞABEYİM VE DAYIM TECAVÜZ ETTİ

Doğum yapan çocuk kendisine ağabeyi ile dayısının tecavüz ettiğini belirtip, yaşadıklarını tehdit edildiği için ailesine ya da başka kimseye anlatamadığını söyledi. Hamile kaldığını kısa süre önce öğrendiğini ve bol kıyafetler giyerek bu durumu gizlemeye çalıştığını anlatan çocuk, bebeğin ise kimden olduğunu bilmediğini söyledi.
 

SUÇU DOĞUM YAPAN ÇOCUĞA ATTILAR

Mağdur çocuğun ifadesinin ardından polis, şüpheli ağabey ile dayıyı evlerinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli ağabey sorgusunda; 2016 yılı Ekim ayında kız kardeşinin, evde yalnız oldukları sırada kendisine ilişkide bulunma teklifinde bulunduğunu iddia ederek, "Kabul etmedim ama bana kendisiyle birlikte olmazsam anneme birlikte olduğumuzu söylemekle tehdit etti. Bunun üzerine ilişkiye girdik. Kendisiyle başka biriyle ilişkiye girip girmediğini sormadım ve o tarihten sonra bir daha beraber olmadım" dedi.
Bir gün evde oturduğu sırada morali bozuk olan kız kardeşi ile konuşunca dayısıyla ilişkiye girdiğini de öğrendiğini öne süren ağabey ifadesinde, "Bu durumu öğrenince 'Babamlara söyleyelim' dedim, ama kabul etmedi. Birkaç ay önce dayıma bu olayı sorunca kardeşimin isteğiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Ama ben dayıma kardeşimle ilişkiye girdiğimi söylemedim. Ben askerden bu yılın Mart ayında geldim. Bu tarihten sonra da asla ilişkiye girmedim. Çocuk bana ait değil, bu nedenle serbest bırakılmayı istiyorum" diye konuştu.
 

DAYI: KENDİ İSTEDİ, ÇOCUK BENDEN DEĞİL

Görme engelli olan dayı ise ifadesinde yeğeninin isteği üzerine ilişki yaşadıkları iddiasında bulundu. Geçen yıl Kasım veya Aralık ayında görme engelli olduğu için yeğeninin kendisini evine getirdiğini ve bu sırada ayrıldığı eşinin de dışarıda olduğunu anlatan dayı, şunları iddia etti:
"Yeğenim , eve geldikten sonra bana cinsel ilişkiye girme teklifinde bulundu. Ben 'Olmaz' dedim. O zaman bana ailesine gidip kendisine tecavüz ettiğimi söylemekle tehdit etti. Ben yine kabul etmedim ama kendisi zorlayınca korkarak beraber oldum. Benden önce ağabeyi ile ilişkiye girdiğini söyledi. O sırada yaşının 14-15 olduğunu da bilmiyordum. Daha sonra annesine sorunca öğrendim. Ben yeğenim ile sadece bir kez cinsel ilişkiye onun zorlamasıyla girdim. Ancak ağabeyi ile zorla ilişkiye girip girmediğini ya da kaç kez ilişkiye girdiğini bilmiyorum. Doğum yaptığını polislerden öğrendim. Çocuk abisinden olabilir. Serbest bırakılıp, tutuksuz yargılanmak istiyorum."
 

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan ağabey ile dayı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuk yaşta anne olan mağdur çocuk ile bebeği ise hastanedeki işlemlerinin ardından devlet koruması altına alındı.


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Kardeşine Tecavüz Edilip Öldürülen Abi, Erkekliğimden Utandım Dedi
Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Şule Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. #ŞuleÇetİçinAdalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen bir numaralı katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi.
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Urfa’da Korkunç Olay Abisi ve Dayısı Tecavüz Etti, 14 Yaşındaki Kız Hamile Kaldı
Şanlıurfa'da, rahatsızlanınca ailesi tarafından hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun, doğum sancısı yaşadığı belirlendi. Doğumhaneye alınan çocuk, bebek dünyaya getirdi. Çocuk anne ifadesinde, ağabeyi ile görme engelli dayısının tecavüzüne uğradığını söyledi. Gözaltına alınan dayı ve ağabey ise dünyaya gelen bebekle ilgili birbirlerini suçladı.
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
Validen Urfa-Antep Kıyaslaması;Urfa Geriye Gidiyor
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası münasebetiyle, Şanlıurfalı 15 Temmuz şehitleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “15 Temmuz gecesi o ihanet teşebbüsünün karşısında tek vücut şeklinde duruşumuzu her zaman muhafaza etmek, gelecek nesillere taşımak zorundayız” dedi.
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Emine Erdoğan’dan Urfa Tweti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Resmi Twitter Hesabı Üzerinden Urfa’yı İlgilendiren Bir Paylaşım Yaptı.
Urfa'da 8 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa'da 8 Kişi Gözaltına Alındı
Urfa‘da, sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri ve terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı yakalandı.
Urfa'da Feci Kaza,6 Yaralı
Urfa'da Feci Kaza,6 Yaralı
Siverek’te Trafik Kazası Meydana Geldi. Meydana Gelen Kazada 6 Kişi Yaralandı.
Sıcak Çarptı, İnşaattan Düştü
Sıcak Çarptı, İnşaattan Düştü
Şanlıurfa’da Yüksek Hava Sıcağında İnşaatta Çalışan Bir İşçi İnşaattan Düşerek Yaralandı.
Yeni Bakan Pakdemirli İlk Yapacağı İşi Açıkladı
Yeni Bakan Pakdemirli İlk Yapacağı İşi Açıkladı
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi prangalardan kurtaran yeni bir dönemin başladığını ve daha büyük başarılara imza atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde daha çok çalışacağız, iyi işler yapacağız." dedi.
Pakdemirli, İnşallah Gerek Kalmaz Devam Etmeyiz!
Pakdemirli, İnşallah Gerek Kalmaz Devam Etmeyiz!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün sorunlarını el alıp çözeceklerini ve üreticiyi ezdirmeyeceklerini belirterek "Beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım." dedi.
Urfa’da Korkutan Kaza Araç Ters Döndü
Urfa’da Korkutan Kaza Araç Ters Döndü
Akçakale Fevzi Çakmak Mahallesinde trafik kazası meydana geldi.
Su Yapılarında Alınması Gereken Tedbirler Masaya Yatırıldı
Su Yapılarında Alınması Gereken Tedbirler Masaya Yatırıldı
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Namık Kiper Toplantı Salonunda yapılan toplantıda; su yapılarında alınması gereken tedbirler ile ilgili danışmanlık hizmetleri masaya yatırıldı.
Urfalı Golcüye Yeni Talip Çıktı
Urfalı Golcüye Yeni Talip Çıktı
Şanlıurfaspor'da Kamp Çalışmaları Devam Ediyor
Şanlıurfaspor'da Kamp Çalışmaları Devam Ediyor
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
Kanatlılarda Rekor Kırdık
Kanatlılarda Rekor Kırdık
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
37°C / 25°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:27
Güneş
05:10
Öğle
12:38
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:28
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿