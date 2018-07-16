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Bu haber 16 Temmuz 2018 01:09:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Golcüye Yeni Talip Çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye çalışan Akhisarspor'da yönetim, golcü oyuncu arayışlarına hız verdi. Yönetim, Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'ı almak istiyor.

Urfalı Golcüye Yeni Talip Çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye çalışan Akhisarspor'da yönetim, golcü oyuncu arayışlarına hız verdi. Yönetim, Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'ı almak istiyor. Teknik direktör Saffet Susic'in 32 yaşındaki tecrübeli gurbetçi oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği belirtildi.

DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO


Deniz Kadah, geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 9 gol attı.

Kadah, Almanya Bundesliga'da Hannover 96, ülkemizde Çaykur Rizespor formaları da giydi.

Akdeniz ekibi ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız golcünün piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Haziran başında ismi Galatasaray'la anılan Deniz Kadah bir ara Göztepe'nin de gündemine gelmişti.  (Yeni Asır)

Deniz Kadah Kimdir?

Her iki ayağınıda ustaca kullanabilen forvet oyuncusu Deniz Kadah futbol yaşantısına FC Langwedel’de başlamış daha sonra FC Verden 04’e geçmiş, 2005 yılında ise Rotenburger SV’ya transfer olup, 2005-06 sezonunda A takım kadrosunda profesyonel olarak yer bulmuştur.

Hannover II takımından Süper Lig ekiplerimizden Çaykur Rizespor’a oradanda Antalyaspor’a transfer olmuştur.

Deniz Kadah aslen Şanlıurfa Viranşehir’lidir.
 
Doğum tarihi: 2 Mar 1986
Doğduğu il: Sanliurfa  Türkiye
yaş: 32
Boyu: 1,88 m
Uyruğu: Türkiye  Türkiye
Almanya  Almanya
Mevki: Forvet - Santrafor
Ayak: cift ayakli
Oyuncu danışmanı: ARP Sportmarketing
Güncel kulüp: Antalyaspor A.Ş. Antalyaspor A.Ş.
Takıma katılma tarihi: 28 Tem 2016
Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2019
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Spor
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