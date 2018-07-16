Urfalı Golcüye Yeni Talip Çıktı

DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Deniz Kadah Kimdir?

Doğum tarihi: 2 Mar 1986

Doğduğu il: Sanliurfa Türkiye

yaş: 32

Boyu: 1,88 m

Uyruğu: Türkiye Türkiye

Almanya Almanya

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: cift ayakli

Oyuncu danışmanı: ARP Sportmarketing

Güncel kulüp: Antalyaspor A.Ş. Antalyaspor A.Ş.

Takıma katılma tarihi: 28 Tem 2016

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2019

Yeni sezon öncesi kadrosunu yenilemeye çalışan Akhisarspor'da yönetim, golcü oyuncu arayışlarına hız verdi. Yönetim, Antalyaspor'dan golcü Deniz Kadah'ı almak istiyor. Teknik direktör Saffet Susic'in 32 yaşındaki tecrübeli gurbetçi oyuncuyu takımda görmeyi çok istediği belirtildi.Deniz Kadah, geçen sezon Antalyaspor formasıyla Süper Lig'de 25 maçta 9 gol attı.Kadah, Almanya Bundesliga'da Hannover 96, ülkemizde Çaykur Rizespor formaları da giydi.Akdeniz ekibi ile 2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli yıldız golcünün piyasa değerinin 1.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Haziran başında ismi Galatasaray'la anılan Deniz Kadah bir ara Göztepe'nin de gündemine gelmişti. (Yeni Asır)Her iki ayağınıda ustaca kullanabilen forvet oyuncusu Deniz Kadah futbol yaşantısına FC Langwedel’de başlamış daha sonra FC Verden 04’e geçmiş, 2005 yılında ise Rotenburger SV’ya transfer olup, 2005-06 sezonunda A takım kadrosunda profesyonel olarak yer bulmuştur.Hannover II takımından Süper Lig ekiplerimizden Çaykur Rizespor’a oradanda Antalyaspor’a transfer olmuştur.Deniz Kadah aslen Şanlıurfa Viranşehir’lidir.