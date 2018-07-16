Şanlıurfaspor'da Kamp Çalışmaları Devam Ediyor

Sezon başı kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor günü çift idmanla tamamladı.Bolu Termal Otelde sezona hazırlanan sarı yeşilli ekip, 12 Temmuz'dan buyana çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Sabah düz koşu ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarına devam eden futbolcular akşam antrenmanında top ile çalışıyor.Akşam antrenmanında pas çalışması ve yarı alanda çift kale maç yapan futbolcular soğuma hareketleri ile idmanı sonlandırdı.Teknik Direktör Kemal Kılıç nezaretinde yapılan sabah antrenmanı 1 saat 20 dakika akşam ise 1 buçuk saat sürdü.Sarı Yeşilli ekibin akşam yapılan antrenmanını Boluspor kulüp başkanı Necip Çarıkçı'da izledi.Kamp çalışması kampasındaki çalışmalar yarın sabah salonda akşam ise antrenman sahasında yapılacak.