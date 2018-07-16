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Bu haber 16 Temmuz 2018 00:49:37 Tarihinde eklenmiştir.

Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu

“Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz”

Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreniyle resmen başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni bakanların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin artık asıl gündemi olan tarıma, sanayiye, istihdama, ihracata, eğitime, kalkınmaya yoğunlaşması gerektiğini belirtti. Türkiye’nin imkân, potansiyel ve kabiliyetleriyle, yetişmiş insan gücüyle, ekonomisiyle, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla, yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Büyük bir ülkeyiz ama çeşitli konularda çözüm bekleyen sorunlarımız da var. Bu sorunları rahatlıkla çözecek imkanlarımız da var. Bundan dolayı, Türkiye, artık, asıl gündemi olan tarıma, sanayiye, istihdama, ihracata, eğitime, kalkınmaya yoğunlaşmalı, yapısal sorunlarını ortaya koyacağı reformlarla çözmelidir.

Gıda ve tarım sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın sorunudur. Ülkemiz için de öncelik tarım olmalıdır. Tarımda olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz, bu potansiyeli harekete geçirebilirse, sadece ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde bulunduğu bölgenin gıda açığının büyük bölümünü rahatlıkla kapatabilir. Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik olarak planlanmalıdır. Sektörün bütün paydaşları bu amaç doğrultusunda omuz omuza vermeli ve gayret göstermelidir.”

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Ekonomi
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
Tarım, Sadece Türkiye’nin Değil Dünya’nın Sorunu
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