Kanatlılarda Rekor Kırdık

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektöründe büyümenin devam ettiğini, hedefin daha fazla ihracat olması gerektiğini bildirerek, “Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda tavuk eti üretimi 2,2 milyon tonu, hindi eti 64 bin tonu, tavuk yumurtası 19,5 milyar adedi aşarak rekor kırdı. Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor. Hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, aylık üretimin Mayıs ayında tavuk etinde yüzde 4 artışla 192 bin 275 tondan 200 bin 1 tona, hindi etinde yüzde 58,2 artışla 4 bin 353 tondan 6 bin 888 tona, tavuk yumurtasında yüzde 2,1 artışla 1 milyar 569 milyon 393 binden 1 milyar 602 milyon 530 bin adede çıktığını belirtti.

Şemsi Bayraktar, Ocak-Mayıs döneminde, tavuk eti üretiminin yüzde 4 artışla 861 bin 270 tondan 925 bin 483 tona, hindi eti üretiminin yüzde 58,3 artışla 16 bin 435 tondan 28 bin 93 tona, tavuk yumurtası üretimin ise yüzde 2,1 artışla 7 milyar 875 milyon 940 bin adetten 8 milyar 151 milyon 900 bin adede yükseldiğini bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

“Mayıs ayında tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı yüzde 31,9 artışla 23,3 milyon dolardan 30,7 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı ise yüzde 20,5 artışla 41 milyon dolardan 49,4 milyon dolara yükseldi. Ocak-Mayıs döneminde tavuk yumurtası ve ürünleri ihracatı yüzde 14,3 artışla 155,5 milyon dolardan 177,8 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yüzde 12,5 artışla 187,3 milyon dolardan 210,7 milyon dolara çıktı.”

-“Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanmalı”-

Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Sektör yüksek kapasiteye, üstün teknoloji sahip durumdadır. Sektörün kapasitesini tam olarak kullanabilmesi ve üretim artışını sürdürebilmesinin yolu daha fazla ihracattan geçiyor. Hedefimiz daha fazla ihracat olmalıdır. Dünyada kanatlı ve yumurta ürünleri ithalatı büyük boyutlardadır. Dışarıda milyarlarca dolarlık bir pazar vardır. Ülkemizin hemen yanı başında bulunan özellikle Ortadoğu ülkeleri büyük miktarlarda kanatlı eti ve ürünleri, yumurta ve yumurta ürünleri ithalatı yapmaktadır. Türkiye’nin bu pazarları çok iyi değerlendirmesi ve üretimini bu pazarlara yönelik olarak planlaması gerekmektedir. Acilen pazar payımızı artırmamız, yeni pazarlara da yönelmemiz zorunluluğu vardır. Üreticilere sürdürülebilir gelir sağlanır, ülke bazlı ihracat stratejileri belirlenir ve gerekli destekler verilirse sektör büyümeye, daha fazla katma değer sağlamaya, istihdam yaratmaya devam eder.”