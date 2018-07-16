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Bu haber 16 Temmuz 2018 00:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mehmet Kaya'dan 15 Temmuz Mesajı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla yayımladigi mesajda; Birlik beraberlik vurgusu yapan Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, "15 Temmuz 2016 tarihinde hain Fethullahçı Terör Örgütünce (FETÖ/PDY), Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin birlik ve beraberliğine karşı hain bir darbe girişiminde bulunulmuştur." dedi.

Demokrasiye büyük bir darbe vurulmaya çalışılan o kara gecenin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla canları pahasına meydanlara akın eden Aziz Milletimizin darbeci hainlere en güzel cevabı verdiğini halkın hür iradesi sayesinde karanlıktan aydınlığa kavuştuğu unutulmaz bir gece olduğunu ifade eden Başkan Kaya, "Milli birliğimizi ve demokrasimizi hedef alan hain darbe girişimi;  Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, canını seve seve feda etmekten çekinmeyen Aziz Milletimizin, silaha, tanka, topa, uçağa karşı  şanlı direnişi, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde ülkesine sahip çıkma azmi ile milli iradeye bağlı kahraman askerlerimizin kararlılığı ve Emniyet güçlerimizin cansiperane mücadelesi sayesinde darbecilere hak ettiği dersi vermiş,  hedefine ulaşamadan engellenmiştir. " diye konuştu.

O kara gece de halkın gücünün, tankın, topun ve uçağın gücünü yendigini aktaran Kaya demokrasimizin geleceğe güvenle taşındığını söyledi.

Şanlı bayrağımızın inmedigini ezanlarımız dinmedigine değinen Kaya,

"Bu hain darbe teşebbüsüne, geçit vermeyen Aziz milletimiz, Çanakkale ruhuyla günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, darbeci hainlere geçit verilmeyeceğini, demokrasimizin kazanımlarının ilelebet yaşayacağını tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. " Dedi

Kaya, bu duygu ve düşüncelerle; Milleti’nin varlığına, istikbaline ve inancına darbe vurmak isteyenlere karşı canlarını feda eden 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Zaferi şehitleri ve ülkemizin her karış toprağını kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum." diye konustu.
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