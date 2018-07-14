Bağlarbaşının Korkulu Rüyası Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden Yapılan Açıklamada;
İlimiz Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesinde gece vakti açık ikamet pencere ve kapılarından girilmek suretiyle meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda olay faili olarak kısım sabıkalısı S.Ö. isimli şahıs tespit edilmiş. S.Ö isimli şahıs yapılan operasyon kapsamında yakalanmış, Bahse konu ikametten çalmış olduğu 12 adet Altın Bilezik, 1 adet Cumhuriyet altını, 3 adet yarım altın, 3 adet çeyrek altın, 1 adet Bayan Yüzüğü ve 1 adet BARETTA marka silah ele geçirilerek müştekisine teslim edilmiş, S.Ö. isimli şahıs gerekli yasal işlemler akabinde çıkarıldığı adli mercilerce TUTUKLANMIŞTIR.
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