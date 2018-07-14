Yeni Bakan Pakdemirli İlk Yapacağı İşi Açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'yi prangalardan kurtaran yeni bir dönemin başladığını ve daha büyük başarılara imza atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde daha çok çalışacağız, iyi işler yapacağız." dedi.Bakan Pakdemirli, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği İzmir’de Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti, anı defterini imzaladı.İlk ziyaretini İzmir'e yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Pakdemirli, "Pazartesi günü kabinemiz açıklandı, salı gününden itibaren işe başladık. Burada olmaktan mutluyum, kendimi evimde hissediyorum." dedi.Pakdemirli, Türkiye'yi prangalardan kurtaran yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, "Bu dönemde daha çok çalışacağız, iyi işler yapacağız, yeni sistemde işlerimiz yürüyecek." dedi.Sorumluluklarının arttığını, ilerleyen günlerde daha sık sahada olacağını bugün de İzmir'de ilk iş olarak Buca'da yangından zarar gören alanı helikopterle incelediğini aktaran Pakdemirli, yangın söndürme ekiplerinin başarılı bir iş yaptığını, tek bir ağacın bile yanmasını istemediklerini kaydetti.Basına kapalı devam eden toplantıda Vali Ayyıldız'ın, İzmir projeleri hakkında Bakan Pakdemirli'ye bilgi verdiği öğrenildi.“21. yüzyıl, Türkiye’nin yüzyılı olacaktır”Bakan Pakdemirli, daha sonra gerçekleştirdiği AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaretinde, göreve gelir gelmez Anadolu ziyaretlerine İzmir ile başlama kararı aldığını söyledi.Seçimden sonra vaktin artık çalışma vakti olduğunu dile getiren Pakdemir, "Seçimi bitirdik güzel bir zafer var. Şimdi herkes işine gücüne baksın, Türkiye için çalışsın. Türkiye artık yeni bir sisteme uyandı." dedi.Pakdemirli, AK Parti teşkilatının büyük başarılara imza attığını söyleyerek, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olabileceğini kaydetti.İzmir'in de çok güzel bir kent olduğunu ve iyi hizmeti hak ettiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Bu yerel seçimler çok önemli. Bazıları diyor ki 'AK Parti kaybetsin, parlamenter sisteme geri dönelim.' Bu ihtimalin olmaması için bu seçimleri kazanmamız lazım. Prangalardan kurtulduk, yürütmenin başındaki kişiler olarak asla bahanemiz yok. Başarıya ulaşmanın yolunu bulacağız, daha büyük başarılara imza atmamız gerekiyor."Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı görevi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, gıda, tarım ve orman ürünleriyle Türkiye'yi iyi bir noktaya getirmek için çalışacağını anlattı.AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de uzun yıllar siyasetin içinde yer almış, İzmir için önemli projeler üretmiş Bekir Pakdemirli'yi Tarım ve Orman Bakanı olarak ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.