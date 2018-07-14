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Bu haber 14 Temmuz 2018 21:05:13 Tarihinde eklenmiştir.

Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım

Enerji altyapısını güçlendirmek için 2018 yılında Şanlıurfa’ya 151 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nin enerji şebekesini 5.2 milyon liralık harcama ile yeraltına alıyor.

Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım

Enerji altyapısını güçlendirmek için 2018 yılında Şanlıurfa’ya 151 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nin enerji şebekesini 5.2 milyon liralık harcama ile yeraltına alıyor.

Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki 6 il arasında nüfusu ve buna bağlı enerji tüketimi en yüksek olan Şanlıurfa’daki enerji altyapısını güçlendirmek adına ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor. Kentteki iletim hatlarını yeraltına almayı sürdüren enerji şirketi, aydınlatma, direklerin deplasesi, ek şebeke yapımı ve bakım-onarım çalışmalarını aksatmıyor. Aşırı sıcağa rağmen devam eden çalışmaları Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürü Osman Hondu devam eden çalışmaları yerinde inceledi ve Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm ile birlikte çalışmalara ait son durum hakkında bilgiler aldı.

 

Enerjinin Kalitesi ve Sürekliliği Artıyor

Dicle Elektrik Dağıtım’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatları çerçevesinde müşterilerine kesintisiz, kaliteli ve güvenli elektrik vermek için çalıştığına vurgu yapan İl Müdürü Hondu, yapılan çalışmalar ile kentteki enerji kalitesini artacağını belirtti. İl genelinde yapılan yatırımlarla alternatif hat sayısını 3 katına çıkardıklarını kaydeden İl Müdürü Hondu, trafo merkezlerini yenilemeye devam ettiklerini, enerji nakil hatlarını yer altına alarak kapasitelerini artırdıklarını kaydetti.

 

Dağıtım tesislerinin şebeke kapasitesini yükseltme ve dağıtım hatlarını yenileme ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirten Hondu, “Şanlıurfa’ya yaptığımız yatırımlar artarak devam ediyor. Bu yıl 151 milyon liralık yatırım gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar bu rakam daha da artabilir. Yapılan yatırım ve bakım çalışmaları sayesinde geçmiş yıllara göre elektrik arıza sayısında kayda değer düşüş olmuştur. Haliliye’nin Sırrın mahallesi sınırları içerisinde bulunan yerlerde yatırım çalışması kapsamında toplam 20 sokakta havai hatların yer altına alınması ve yeni aydınlatma çalışmalarımızı sürüyor. Söz konusu sokaklara yaklaşık 9 kilometre orta gerilim şebekesi, 11 kilometre alçak gerilim şebekesi, 10 kilometre yeraltı aydınlatma tesisi şebekesi ile 50 adet yeni aydınlatma direği tesis edildi” dedi.

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Ekonomi
Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım
Dedaş’tan Sırrın Atağı,Dev Yatırım
Enerji altyapısını güçlendirmek için 2018 yılında Şanlıurfa’ya 151 milyon liralık yatırım yapmayı planlayan Dicle Elektrik, merkez Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi’nin enerji şebekesini 5.2 milyon liralık harcama ile yeraltına alıyor.
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