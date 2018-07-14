Su Yapılarında Alınması Gereken Tedbirler Masaya Yatırıldı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Mevlüt Aydın, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve ilgili Daire Başkan Yardımcıları ile Prof. Dr. Vahit Bıçak katıldı.
DSİ Genel Müdürü Murat Acu başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Mevlüt Aydın, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve ilgili Daire Başkan Yardımcıları ile Prof. Dr. Vahit Bıçak katıldı.
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|B
|Av
|Puan
|1
|Beşiktaş
|34
|23
|3
|8
|+43
|77
|2
|Medipol Başakşehir
|34
|21
|3
|10
|+35
|73
|3
|Fenerbahçe
|34
|18
|6
|10
|+28
|64
|4
|Galatasaray
|34
|20
|10
|4
|+25
|64
|5
|Antalyaspor
|34
|17
|10
|7
|+7
|58
|6
|Trabzonspor
|34
|14
|11
|9
|+5
|51
|7
|Akhisar Belediyespor
|34
|14
|14
|6
|+4
|48
|8
|Gençlerbirliği
|34
|12
|12
|10
|-1
|46
|9
|Atiker Konyaspor
|34
|11
|13
|10
|-5
|43
|10
|Kasımpaşa
|34
|12
|15
|7
|-4
|43
|11
|Karabükspor
|34
|12
|15
|7
|-10
|43
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|34
|12
|18
|4
|-11
|40
|13
|Osmanlıspor FK
|34
|9
|14
|11
|-8
|38
|14
|Bursaspor
|34
|11
|18
|5
|-24
|38
|15
|Kayserispor
|34
|10
|16
|8
|-11
|38
|16
|Çaykur Rizespor
|34
|10
|18
|6
|-9
|36
|17
|Gaziantepspor
|34
|7
|22
|5
|-35
|26
|18
|Adanaspor
|34
|6
|21
|7
|-29
|25
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