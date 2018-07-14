Su Yapılarında Alınması Gereken Tedbirler Masaya Yatırıldı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu başkanlığında yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız, Murat Dağdeviren, Mevlüt Aydın, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ve ilgili Daire Başkan Yardımcıları ile Prof. Dr. Vahit Bıçak katıldı.



Genel Müdür Murat Acu’nun yapmış olduğu kısa bir açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Vahit Bıçak ‘’DSİ Su yapılarında 3. Şahısların Zarar Görmemesi ve Menfi Hukuksal Sonuçlarının Önlenmesi Maksadıyla Mevzuat Düzenlemelerine Dair Danışmanlık Hizmet Alımı İşi’’ ne ait sunumlarını gerçekleştirdiler.