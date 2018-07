Ünlü Türk Doktor Mehmet Öz Urfa’yı Dünyaya Sunacak

İstiyorum Ki Tüm Dünya Göbeklitepe’yi Bilsin

Öz, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek, hem bölgenin tarihi hakkında bilgi topladı hem de röportajlar gerçekleştirdi. Edindiği tüm bilgileri ise ABD'de yayınlanan 'The Dr. Oz Show' isimli programında izleyicileriyle paylaşmaya karar verdi.Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre, Göbeklitepe'yi 100 ülkede yayınlanan programında Türkçe ve İngilizce tanıtacak.Göbeklitepe'yi tüm dünyaya tanıtmak amacıyla ziyaret ettiğini anlatan Öz, "İstiyorum ki tüm dünya Göbeklitepe'nin ne kadar mühim bir yer olduğunu anlasın. Çağımızda insanlar artık birbirlerinin gözlerine bakarak konuşmuyorlar, birbirleriyle irtibatları kesildi. Bu bir yandan teknoloji, bir yandan da savaşlar nedeniyle ama ilk atalarımızın zamanına gittiğimizde, Neolitik çağda, 10 bin yıl önce bunlar gibi büyük heykeller yaratan insanlar, insanlığın tarihini değiştirdiler." diye konuştu.Dr. Mehmet Öz, tarihin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Eğer biz o tarihi unutursak, bugün bile sıkıntı çekebiliriz ama hatırlarsak Göbeklitepe'nin manasını ve ne kadar önemli olduğunu, bu bizim istikbalimizi değiştirebilir. Göbeklitepe'de biriktirdiğim bilgilerle Amerika'da bir program yapacağım, benim şovum zaten 100 ülkede yayınlanıyor. Onun için bütün Arap ülkelerinde, Doğu Avrupa'da, Asya'da ve tabii Amerika'da gösterilecek. Amacım, insanlar Göbeklitepe'nin ne kadar mühim olduğunu bilsinler, Türkiye'ye gelip Göbeklitepe'yi görsünler."Alman Arkeoloji Enstitüsü Göbeklitepe Kazı Ekibi Sorumlusu Lee Clare ile İngilizce, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bahattin Çelik ile de Türkçe röportaj yaptı.Öz, ören yerinin daha iyi anlaşılması için röportajları her iki dilde de yaptığını anlattı. Göbeklitepe'nin tarlada bulunan bir heykel sayesinde ortaya çıkarıldığını anımsatan Öz, şöyle konuştu:"Göbeklitepe önemsenmeyen bir heykelle ortaya çıkan, dünyanın son yüzyılının en büyük arkeoloji buluşuymuş. Türkiye'de, bizim ülkemizde insanlar bunun ne olduğunu, neden mühim olduğunu bilmiyorlar. Bilseler gelip hemen burayı görürler. Göbeklitepe'nin en önemli kısmı; bizi taş devrinden, gök devrine sevk etti. Çünkü bizim inancımızı değiştirdi. Bir araya gelerek birbirimizle irtibat sağlamaya, güvenmeye başladık. Bu uygarlık buradan ortaya çıktı. Bu uygarlık olmasaydı belki biz burada olmazdık. Onun için Göbeklitepe'nin Türkiye'de olması inanılmaz bir şey. Eğer vakti varsa mutlaka herkes gelip burayı görmeli."1960, Cleveland, Ohio, Amerika doğumlu, Türk kökenli, Türk-Amerikalı doktor, program sunucusu ve yazar. Sağlıklı yaşam, Kanserden korunma konulu beslenme ve yaşam tarzı üzerine yaptığı programlarla tanınmaktadır.Konya kökenli ünlü Prof. Dr. Mustafa Öz ve Suna Hanım‘ın oğlu olan Mehmet Öz, 11 Haziran1960‘da Cleveland, Ohio, Amerika’da dünyaya geldi. Orta öğrenimini eğitimini Wilmington, Delaware‘deki Tower Hill School‘da tamamladı. 1982‘de Harvard Universitesi‘nden mezun oldu.1985‘de Lisa Öz ile evlenen ünlü doktor’un bu evliliğinden; Daphne Nur, Anabella Sezen, Zoe Yasemin ve Oliver Mustafa adında dört çocuğu dünyaya geldi. 1986‘da yüksek öğrenim için (MD ve MBA) başvurduğu University of Pennsylvania School of Medicine ve The Wharton School‘u bitirdi.1996‘da yılın Türk-Amerikalısı seçildi. 2009 yılında en önemli 500 müslüman arasında gösterildi. 2010‘da Talk Show’uyla 2010 gündüz yayınlanan en iyi Talk Show Emmy Ödülünü kazandı. “For Healing from the Heart” kitabı ile “Books for a Better America Award”a değer görüldü. “American Society of Laser Medicine and Surgery” Araştırma Ödülü’nün de sahibi olan Mehmet Öz, Columbia Üniversite Doktorlar ve Cerrahlar Fakültesi‘nin “Blake more Research Ödülü”nünde sahibi oldu.Ağustos 2010’da yaptırdığı rutin kolonoskopi sırasında bağırsaklarında polip‘e rastlandı. Öz’den alınan patoloji örneğinin, polip’in adenoma yani iyi huylu tümör olduğunu göstermesiyle, sonradan belirebilecek bir kanser ihtimaline karşı ameliyat olarak sözkonusu parçayı aldırdı. Bu durumla ilgili olarak şöyle diyecekti;Halen New Jersey‘de yaşamakta olan Öz, akıcı şekilde Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Türk ve Amerikan vatandaşı olan Öz, Türkiye‘de askerliğini de yapmıştır.