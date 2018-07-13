Urfa'da Feci Kaza,3 Yaralı!

Eyyübiye’de Meydana Gelen Kazada Otomobil ve Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştılar. Kaza da 3 Kişi YaralandıKaza Öğlen Saatlerinde, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesine Bağlı Haleplibahçe Mahallesinde Meydana Geldi. Öğrenilen Bilgiye Göre, Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen, Otomobil ve Kamyonet kafa kafaya çarpıştı.Meydana Gelen Kazada,3 Kişi Yaralandı.Yaralılar Çevredekilerin Haber Vermesi Üzerine Olay Yerine Gelen Sağlık Ekipleri Tarafından, Yapılan İlk Müdahalenin Ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralılar Sağlık Durumunun İyi Olduğu Öğrenilirken, Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.